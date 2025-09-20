LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Darío golpea la pelota con su derecha con Rezusta al fondo. LOF
Pelota

Darío y Rezusta sufren en exceso

La pareja colorada se clasifica para la feria de San Mateo tras desaprovechar un plácido 21-7 y acabar pidiendo la hora (22-19)

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:08

Dice el refrán que bien está lo que bien acaba. Y eso es lo que debieron pensar Darío y Rezusta, que después de tener el ... partido prácticamente ganado (21-7) tuvieron que encomendarse a todo el santoral para estar presentes en la feria de San Mateo. Victoria 22-19 y a por los siguientes. Tres riojanos de tres posibles. Las mejores noticias para los aficionados locales.

