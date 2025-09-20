Darío y Rezusta sufren en exceso

Dice el refrán que bien está lo que bien acaba. Y eso es lo que debieron pensar Darío y Rezusta, que después de tener el ... partido prácticamente ganado (21-7) tuvieron que encomendarse a todo el santoral para estar presentes en la feria de San Mateo. Victoria 22-19 y a por los siguientes. Tres riojanos de tres posibles. Las mejores noticias para los aficionados locales.

Desde el primer tanto del partido la pareja colorada fue por delante en el electrónico. Sin salirse de la hoja de ruta Darío y Rezusta sacaban tanto a tanto su pase a la feria. La orden estaba clara: administrar la superioridad de Rezusta en la zaga para que Darío terminase los tantos.

El tercero tanto de colorados fue una pelota que Rezusta puso en el rebote mientras la afición coreaba el nombre del riojano Darío. El pelaire puso un pelotazo largo y cruzado que acabó en tanto y en el siguiente, los colorados realizan una exhibición de defensa para provocar el error de Etxeberria (9-3).

Sobra resaltar la calidad de Peio Etxeberria que se reivindicó en los dos siguientes tantos moviendo a sus rivales y acabando el tanto (9-5). Pero ayer el de Cenot cometió más errores de lo normal y por ahí se le escapó gran parte del duelo a azules. Con la misma tónica en el Adarraga se llegó al primer descanso (12-6).

La pareja colorada no cayó en la complacencia y la confianza en exceso en el regreso al juego y aprovechó para aumentar diferencias gracias al dominio de Rezusta en la zaga. Tampoco ayudó Peio Etxeberria con dos errores consecutivos que ponían el marcador muy franco para colorados (16-6).

Al segundo descanso se llegó (18-7) después de un tanto con Rezusta haciendo labores de delantero y Darío cortando desde el cuadro cinco los pelotazos de Peio Etxeberria, que desesperado acabó golpeando la chapa en un intento de bajar la pelota. Fue un quiero y no puedo por parte de azules. Un resumen muy gráfico de lo que estaba siendo el partido.

Con el viento a favor, Darío Gómez se jugó un dos paredes de aire que no fue muy ortodoxo pero sí efectivo para encarrilar la victoria (19-7).

Aún sumaron los colorados dos tantos más (21-7) antes de que Peio Etxeberria y Martija tuvieran su tacada final. Primero fue un pelotazo de Martija largo, profundo por pared, con el que Rezusta no pudo negociar nada.

A continuación llegó un error de Rezusta en un bote pronto y otro sobresaliente pelotazo de Martija (21-10). Encadenaron colorados un saque y a continuación llegó un dos paredes de Peio que Darío intentó alcanzar. El pelaire chocó contra la primera fila y hubo momentos de tensión hasta que el delantero riojano se puso en pie. Darío se llevó a un corredor por delante sin más problemas.

El 21-13 fue el tanto más aplaudido de la tarde en el Adarraga. Un carambola de Peio Etxeberria, desde el ancho, con la zurda, muy angulado, que Darío solo pudo ver pasar.

La lógica decía que el partido sería para colorados, pero no llegaba la puntilla por su parte. Se encendieron las alarmas con un saque y dos pelotazos de Martija, el último de ellos al rebote (21-16). Precioso. Los colorados se fueron a la silla para cortar la racha rival.

Peio puso más emoción en el regreso con una pelota por pared y un saque (21-18). El siguiente tanto lo tenían controlado los colorados pero el gancho de Darío se fue a la línea de contrancancha (21-19).

Con los nervios a flor de piel, Peio Etxeberria se lanza al saque y hace falta. Alegría y drama en el Adarraga. Un final que desmereció lo visto en frontón (22-19).