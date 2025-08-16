LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Darío Gómez, pelotari de Ezcaray. Sonia Tercero
Pelota

Darío no se quiere bajar de la ola ganadora hoy en Agoncillo

El pelaire vive unas semansas triunfales y esta tarde afronta un nuevo partido del Masters Serie B

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:04

¡Que todo siga igual! Esto es lo que pensará el delantero riojano Darío Gómez, que lleva un julio y un agosto inmaculados. El pelaire ... ha llegado a 22 en los frontones de Labastida, Vitoria (en dos ocasiones para llevarse el torneo de consolación), Ezcaray y Covaleda en lo que va de agosto. Y esta tarde (18.00 horas) le toca vestirse de blanco en el frontón de Agoncillo. El pelaire, junto a Eskiroz, se enfrentan a la pareja formada por Zubizarreta III y Bikuña, dentro del Masters Caixabank Serie B. De momento, riojano y navarro lideran la clasificación después de tres jornadas con un pleno de victorias en su casillero. Por su parte, los rivales de esta tarde, suman dos victorias y una derrota en el arranque del torneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 17 años muere tras caer su coche por un barranco cuando volvía de fiestas de Alfaro
  2. 2

    Condenan a indemnizar a una mujer por los daños que sufrió al romperse una aguja de sutura en quirófano
  3. 3 El incendio de Mansilla, activo pero con buena previsión
  4. 4

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  5. 5

    El precio del viñedo sigue en caída: «Sacas uno a la venta y ni te llaman»
  6. 6

    La Rioja, una comunidad de Guinness
  7. 7 Piden cárcel para un hombre que se apropió del dinero del socio con el que cultivaba adormidera en Casalarreina
  8. 8 Faltas de respeto, problemas para pagar la plusvalía y la falta de mano de obra, en el Teléfono del Lector
  9. 9

    El fuego no da tregua: 1.700 desalojados en Sanabria por el fuego de Orense y cuatro heridos de la UME en León
  10. 10 Los vecinos de El Cortijo critican que las actuaciones municipales no atienden las necesidades del barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Darío no se quiere bajar de la ola ganadora hoy en Agoncillo

Darío no se quiere bajar de la ola ganadora hoy en Agoncillo