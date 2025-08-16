Darío no se quiere bajar de la ola ganadora hoy en Agoncillo

Eloy Madorrán Logroño Sábado, 16 de agosto 2025, 09:04 Comenta Compartir

¡Que todo siga igual! Esto es lo que pensará el delantero riojano Darío Gómez, que lleva un julio y un agosto inmaculados. El pelaire ... ha llegado a 22 en los frontones de Labastida, Vitoria (en dos ocasiones para llevarse el torneo de consolación), Ezcaray y Covaleda en lo que va de agosto. Y esta tarde (18.00 horas) le toca vestirse de blanco en el frontón de Agoncillo. El pelaire, junto a Eskiroz, se enfrentan a la pareja formada por Zubizarreta III y Bikuña, dentro del Masters Caixabank Serie B. De momento, riojano y navarro lideran la clasificación después de tres jornadas con un pleno de victorias en su casillero. Por su parte, los rivales de esta tarde, suman dos victorias y una derrota en el arranque del torneo.

Darío está montado en la ola ganadora y no quiere bajarse de ella. Y menos en un frontón de La Rioja, donde no se prodiga mucho. Mantener el liderato del torneo es el principal objetivo de la tarde de este sábado festivo en media comunidad. El festival arranca con un partido de parejas que enfrenta a Egiguren V y Aldabe, por un lado, y a la dupla integrada por De la Fuente y Erostarbe, por otro.

