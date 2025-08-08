Darío pide paso en un cargado mes de agosto

Darío Gómez pide paso. Más bien, sus resultados. El pelaire está firmando un verano notable en el que predominan los éxitos sobre los fracasos. Ha ... cerrado sus cuatro últimos partidos con victorias contundentes; manda en el Masters Serie B junto a Ezkiroz; esta noche juega la final B de La Blanca con Ezkuza; y por delante tiene un mes hasta con seis citas más, dos de ellas en La Rioja, en Ezcaray y en Agoncillo.

En Aspe están tomando nota del momento del pelaire, que empuja la puerta para dar el paso hacia los partidos de Serie B y estelares. El miércoles se clasificó para la final de La Blanca junto a Ezkuza tras ganar a Murua y Bikuña por 22-10. Estos han sido los que más tantos ha hecho como rivales, ya que en los tres partidos anteriores se han quedado en siete, seis y cinco tantos. Mucha diferencia.

Darío comparece esta noche (21.30 horas, ETB 1) en el Ogueta de Vitoria, frontón que conoce muy bien y en el que goza de cartel. Se une a Eskuza para intentar llevar un triunfo más a sus vitrinas. Enfrente estarán Zubizarreta y Eskiroz, finalistas por la rama de Baiko. Pareja rocosa, en la que el zaguero suele dominar en partidos de su categoría y el delantero ofrece una gran defensa a un buen ataque.

El calendario es caprichoso, ya que unas horas después, mañana sábado (18.00 horas. Darío y Ezkiroz formarán juntos para afrontar su tercer partido en el Masters Serie B. Defenderán liderato, con dos triunfos en dos encuentros, ante Peña II y Gabirondo, con una victoria y una derrota.

De Ezkabarte, el sábado, a Ezcaray, el domingo. Día grande en la villa serrana, donde se le podrá ver ante el delantero franquicia de Aspe, Altuna. El amezquetarra jugará con Martija y el pelaire, con Zabaleta.

Siguiendo por tierras de montaña, Darío llegará el lunes a Covaleda (20.00 horas) para alinearse junto a Gaskue y firmar su cuarto compromiso en cuatro días. Descansará el pelaire hasta el 16 de agosto, día de San Roque, para retomar su alianza con Iosu Eskiroz en Agoncillo; un día después repetirán en Zarauz; y el día 30, para cerrar el mes, ambos jugarán en Irurtzun.

Actividad aficionada

Lejos del mundo profesional, ya se ha jugado la decimotercera jornada del torneo San Isidro. En Segunda, Paraguayo y Ormaetxea ganaron a Mito y Moto (22-15) y en Primera Categoría, Ramírez y Cestau superaron a Egiguren, que suplió a Titín V, y Plaza por 22-5.

Cerca de Baños de Río Tobía, en Tricio, esta tarde se celebra una nueva jornada del torneo Cuna de Pelotaris, en el que se jugarán cuatro partidos, incluidas dos semifinales. En la primera, en Juvenil, se miden Nazabal y Salinas a Paraguayo y Okiñena; en la segunda, en Sénior, Lerena y Canseco pugnarán con Gutiérrez y Bernaola por entrar en la final.