Darío y Loza quieren seguir ganando en el Astelena

Un fin de semana perfecto para la pelota riojana. Es lo que buscan Darío Gómez y Carmelo Loza. El pelaire y el bañejo se enfrentan ... a Rekalde y Bikuña en el partido que abre el festival en el Astelena de Eibar en el choque correspondiente a la segunda jornada del Campeonato de Parejas de Segunda.

El viernes, en Basauri, los otros dos representantes regionales salieron del frontón de la localidad vizcaína con sendas victorias. Primero, Salaverri II sumó el primer punto en la liguilla de segunda junto a Peña II. El fuenmayorense y el tolosarra doblegaron a Zubizarreta y Aranguren en el primer partido de la noche (22-11).

En el estelar, Javier Zabala completó una magnífica actuación, perfectamente acompañado por Julén Martija, ante Peio Etxeberria y Rezusta (12-22) y estrenaron su casillero de triunfos en el Parejas de Primera.

Darío y Loza fueron los únicos riojanos que ganaron en la jornada inaugural y en el Astelena pueden seguir imbatidos si derrotan a una pareja que se quedó en nueve el viernes pasado en Mondragón.

Ayer, en el frontón de Estella, no hubo partido en el duelo de primera. Jaka e Iztueta cayeron con estrépito ante Laso y Albisu, por 6-22.

El de Viscarret-Guerendiáin y el de Atáun fueron muy superiores y en dos tacadas, la primera de doce tantos y la segunda de cinco, pusieron un 1-17 sonrojante en el marcador que solo tuvieron que concretarlo para alcanzar la tablilla de 22 pocos minutos después.