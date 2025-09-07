Darío gana, sigue de dulce y jugará la final del Masters Serie B

PelotaDarío gana, sigue de dulce y jugará la final del Masters Serie B
El de Ezcaray, junto a Eskiroz que este domingo fue el más regular, se impone en la semifinal a Zubizarreta-Bikuña en un partido sin sobresaltos
Logroño
Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:52
Darío Gómez sigue de dulce. El de Ezcaray y su compañero Eskiroz ganaron este domingo la segunda semifinal del Masters CaixaBank Serie B ante Zubizarreta ... III y Bikuña (22-9) y el sábado disputarán la final frente a Peio Etxeberria y Morgaetxebarria, en Alsasua. De esta manera, el delantero de Ezcaray prolonga su buena racha de resultados que le llevó a cerrar julio y agosto con victoria en todos los partidos que jugó. Y eso que ayer no se le vio cómodo al pelaire. Trabajó, estuvo concentrado y defendió mucho, pero estuvo algo errático a la hora de cerrar los tantos.
Había expectación por comprobar el rendimiento de Eskiroz, el compañero de Darío, que jugó el sábado en el Masters Serie A con Altuna. No se resintió en ningún momento y ayer fue el más regular de los cuatro.
Los primeros compases del partido fueron los más disputados. Incluso se pusieron por delante por única vez en la tarde la pareja azul gracias a un gancho de Zubizarreta (2-3).
A partir de ese momento, la pareja colorada fue sumando tantos, poco a poco, algunos más vistosos que otros, pero abriendo distancias en el marcador. Eskiroz bajó desde el ancho y encontró el espacio entre sus rivales (5-3); Zubizarreta le cruza la pelota a Darío a un milímetro de la chapa (6-4) y el riojano se la devuelve de igual factura en el siguiente tanto (7-4).
Se llegó al primer descanso (12-7) con un error de Bikuña, ayer muy fallón. Volvieron los cuatro pelotaris a la cancha pero la decoración no cambió. Daba la sensación de que todos sabían qué iba a pasar al final y solo estaban esperando a que llegara el desenlace.
Se volvieron a sentar después de un gancho de Bikuña que se escapó a contracancha (18-8). Hubo un problema con las luces del frontón que obligó a para el encuentro durante unos minutos. Pero los pelotaris no quisieron quedarse fríos y rápidamente se retomó la actividad.
Solo un gancho de Zubizarreta subió al marcador de los azules que vieron cómo Darío Gómez cerró el primer partido de la tarde con un gancho preciso. Al final, triunfo inapelable de Darío-Eskiroz que cierran su trayectoria en el Masters Serie B con siete triunfos en siete partidos. Ahora, la final.
Javier Zabala recupera la senda de la victoria y de las buenas sensaciones
El triunfo de Altuna el sábado clasificó también para las semifinales del Masters Serie A a Zabala-Mariezkurrena y quitó presión al riojano y al navarro para el partido de ayer. Se trataba ahora de encontrar las buenas sensaciones en el frontón.
Y el objetivo de Zabala se logró a medias. Victoria, sí. Con ocho tantos hechos, que es una buena cifra. Pero le faltó algo de continuidad al riojano. Está en el buen camino. El viernes, semifinales delMasters Serie A en el Navarra Arena.
Arrancó el partido Larrazabal con una marcha más que Zabala y puso el electrónico (0-4) en un abrir y cerrar de ojos. Esto obligó a colorados a reaccionar, y vaya si lo hicieron. Voltearon el marcador (7-4) con un Zabala más participativo y al ataque.
Dos errores de Zabala y otro de su zaguero significaron la igualada (7-7) y entonces colorados metieron un punto de picante al partido y se fueron al primer descanso con una clara ventaja en el marcador (12-8).
Continuó el dominio colorado con algunos tantos muy aplaudidos, como la apertura al ancho de Zabala, con la zurda, pegado a la pared (17-10); o el siguiente tanto, también del riojano, con un pelotazo que corrió por el ancho (18-10). Segundo descanso.
No pasó mucho de ahí hasta el final del partido. La tarde en Legutiano se cerró con una apertura al ancho de Zabala que pilló a Larrazabal atrapado en pared. Victoria para Zabala-Mariezkurrena (22-12).
