LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Darío ataca la pelota con Zubizarreta en el fondo siguiendo la jugada. Justo Rodríguez

Pelota

Darío gana, sigue de dulce y jugará la final del Masters Serie B

El de Ezcaray, junto a Eskiroz que este domingo fue el más regular, se impone en la semifinal a Zubizarreta-Bikuña en un partido sin sobresaltos

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:52

Darío Gómez sigue de dulce. El de Ezcaray y su compañero Eskiroz ganaron este domingo la segunda semifinal del Masters CaixaBank Serie B ante Zubizarreta ... III y Bikuña (22-9) y el sábado disputarán la final frente a Peio Etxeberria y Morgaetxebarria, en Alsasua. De esta manera, el delantero de Ezcaray prolonga su buena racha de resultados que le llevó a cerrar julio y agosto con victoria en todos los partidos que jugó. Y eso que ayer no se le vio cómodo al pelaire. Trabajó, estuvo concentrado y defendió mucho, pero estuvo algo errático a la hora de cerrar los tantos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  2. 2

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  3. 3 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo y deja su celebración en el aire
  4. 4 Arde el castillo hinchable de una ludoteca en el IES La Laboral
  5. 5 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  6. 6

    El DUX Logroño conoce la cara B del VAR
  7. 7

    Adiós a 57 años de amor por la danza
  8. 8

    Vitalia prevé abrir a finales de año su nueva residencia en Logroño con 140 plazas
  9. 9

    Sin gol no hay victoria
  10. 10

    «La UD Logroñés va a continuar siempre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Darío gana, sigue de dulce y jugará la final del Masters Serie B

Darío gana, sigue de dulce y jugará la final del Masters Serie B