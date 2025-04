Darío elige pelotas distintas para medirse «sin excusas» a Altuna

Luismi Cámara Logroño Miércoles, 30 de abril 2025, 21:47 Comenta Compartir

«Es el día que más me ha costado elegir. No tenía claro qué sacar. Me he puesto a pensar en el rival, en el ... frontón y he escogido dos pelotas distintas, una que saliera frontis y con bote, y la segunda, con menos bote en el suelo». Bien claro, como siempre, Darío Gómez explicaba para la web de Aspe el material por el que se había decantado para le partido del domingo en el Bizkaia de Bilbao para medirse a Altuna III en un duelo decisivo para alcanzar las semifinales del Manomanista.

El pelaire escogió dos esféricas más pesadas que las del Amezquetarra. Darío escogió una de 106.8 gramos, la más pesada, (3) y otra de 106.1 (4), mientras que Altuna optó por una primera de 104.8 gramos (número 1) y una segunda de 105.8 (2). «Las que he elegido yo son de menor salida de frontis, en el suelo si andan. Las de él son más vivas, de más salida y más bote», desvelaba el guipuzcoano. Darío espera un partido «muy físico, contra Javi (Zabala) Altuna planteó un partido físico y Jokin lo gestionó bien», analizaba el ezcarayense. Además, valoró el estado de sus manos y no buscó excusas de cara a lo que pueda pasar el domingo en Bilbao: «Van evolucionando muy bien y el domingo es cuando mejor tiene que estar. Cuando salte al frontón no habrá excusas y saldré a ganar». El riojano aleja la presión por un partido tan trascendental y se mostraba agradecido por volver a formar parte del rey de los campeonatos. «Estas semanas son especiales, disfruto del ambiente y recibes el cariño de la gente. Además, a lo largo del año pocas oportunidades tengo para disfrutar de situaciones de éstas», contaba un sonriente Darío.

Temas

Bilbao

Manomanista