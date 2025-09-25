LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Darío entra de zurda en el partido de la previa. LOF
Pelota

Darío y su buena racha persiguen su primera final en San Mateo

Jaka e Iztueta serán los rivales del riojano, que acompañado de Rezusta intentará hacer bueno el agónico triunfo del pasado martes

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:03

Ganar y jugar el domingo la final. O perder y decir adiós a la feria de San Mateo. Ante este dilema se encuentran los ... cuatro protagonistas que se citan esta tarde (19.15 horas) en el frontón Adarraga. Por un lado, el riojano Darío y su compañero Rezusta. Por otro, Jaka e Iztueta. Ambas parejas han sumado el triunfo en la primera jornada. Larrazabal y Mariezkurrena han sido los damnificados: dos derrotas y adiós a la feria.

