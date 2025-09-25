Darío y su buena racha persiguen su primera final en San Mateo

Ganar y jugar el domingo la final. O perder y decir adiós a la feria de San Mateo. Ante este dilema se encuentran los ... cuatro protagonistas que se citan esta tarde (19.15 horas) en el frontón Adarraga. Por un lado, el riojano Darío y su compañero Rezusta. Por otro, Jaka e Iztueta. Ambas parejas han sumado el triunfo en la primera jornada. Larrazabal y Mariezkurrena han sido los damnificados: dos derrotas y adiós a la feria.

Darío y Rezusta llegan con la moral por las nubes después del triunfo del pasado martes. No solo por ganar, que también, sino por cómo consiguieron el triunfo. Fueron capaces de remontar un 21-17 adverso y darle la vuelta al marcador (22-21) incluido un último tanto que quedará grabado en la retina de todos los que presenciaron el partido en directo. Una alcanzada de Darío en el ancho que terminó con la pelota muerta un centímetro sobre la chapa. Éxtasis en el Adarraga.

Además del gran momento de forma del riojano (18 triunfos consecutivos, no pierde desde el 28 de junio) hay que contar con el factor Rezusta. El idilio del zaguero de Vergara con San Mateo sigue vigente. Beñat se siente como en casa en el Adarraga.

Enfrente estarán Jaka e Iztueta. A Jaka ya se le conoce en el mundo profesional: un trabajador incansable en el frontón y un rival muy incómodo para cualquier delantero. Quizá la buena noticia de la pareja sea la confirmación de que con Iztueta ha llegado un zaguero para liderar el cuadro de profesionales durante años. Su irrupción el pasado año, y la confirmación en este son un soplo de aire fresco para este deporte.