Darío y su buena racha persiguen su primera final en San Mateo
Jaka e Iztueta serán los rivales del riojano, que acompañado de Rezusta intentará hacer bueno el agónico triunfo del pasado martes
Logroño
Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:03
Ganar y jugar el domingo la final. O perder y decir adiós a la feria de San Mateo. Ante este dilema se encuentran los ... cuatro protagonistas que se citan esta tarde (19.15 horas) en el frontón Adarraga. Por un lado, el riojano Darío y su compañero Rezusta. Por otro, Jaka e Iztueta. Ambas parejas han sumado el triunfo en la primera jornada. Larrazabal y Mariezkurrena han sido los damnificados: dos derrotas y adiós a la feria.
Darío y Rezusta llegan con la moral por las nubes después del triunfo del pasado martes. No solo por ganar, que también, sino por cómo consiguieron el triunfo. Fueron capaces de remontar un 21-17 adverso y darle la vuelta al marcador (22-21) incluido un último tanto que quedará grabado en la retina de todos los que presenciaron el partido en directo. Una alcanzada de Darío en el ancho que terminó con la pelota muerta un centímetro sobre la chapa. Éxtasis en el Adarraga.
Además del gran momento de forma del riojano (18 triunfos consecutivos, no pierde desde el 28 de junio) hay que contar con el factor Rezusta. El idilio del zaguero de Vergara con San Mateo sigue vigente. Beñat se siente como en casa en el Adarraga.
Enfrente estarán Jaka e Iztueta. A Jaka ya se le conoce en el mundo profesional: un trabajador incansable en el frontón y un rival muy incómodo para cualquier delantero. Quizá la buena noticia de la pareja sea la confirmación de que con Iztueta ha llegado un zaguero para liderar el cuadro de profesionales durante años. Su irrupción el pasado año, y la confirmación en este son un soplo de aire fresco para este deporte.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.