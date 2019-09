Cuenta atrás para la feria matea Once de los doce protagonistas del torneo de San Mateo, a excepción de Mariezkurrena, juegan este fin de semana ELOY MADORRÁN Logroño Sábado, 14 septiembre 2019, 17:08

Huele a fiesta en toda La Rioja. Vendimia es sinónimo de trabajo. Y también de alegría en una región en la que el vino se convierte en hilo conductor. Y si hablamos de fiesta y vendimia, es imposible no pensar en el frontón Adarraga lleno y el público disfrutando con los pelotaris.

Y lo cierto es que aunque falte una semana para el comienzo de la feria, todos los protagonistas ultiman su puesta a punto. Así, once de los doce pelotaris que pelearán por las chapelas juegan este fin de semana. Ayer lo hicieron Víctor y Bengoetxea, cuyo resultado no se conocía al cierre de esta edición. Hoy lo hacen Zabaleta, Olaizola, Rezusta, Ezkurdia, Irribarria, Albisu e Imaz. Para mañana quedan Martija y Altuna III. Únicamente Mariezkurrena se queda sin jugar este fin de semana.

Para este sábado la atención de los aficionados se divide en dos frontones: Alsasua y Viana. En la vecina localidad navarra se disputa el memorial Juan Ignacio Belasco, el que fuera propietario del grupo La Navarra, empresa muy ligada al mundo de la pelota. Para tal conmemoración, se presenta un festival con Olaizola II y Albisu (pareja clásica del verano) que jugarán contra la dupla formada por Artola e Imaz. El festival comienza a las 18.00 horas, y la ETB retransmitirá lo que suceda, pero será en diferido a partir de las 22.30 horas.

Esta tarde se juega en Viana el memorial Juan Ignacio Belasco: Olaizola-Albisu contra Artola-Imaz

Mientras tanto, en Alsasua (18.00 horas), cuatro pelotaris que jugarán en San Mateo se ven las caras. Irribarria y Zabaleta se enfrentarán a Ezkurdia y Rezusta. En el partido que abre el programa, Mendizabal III y Ladis Galarza se ven las caras con Jaka y Tolosa.

Olaizola no jugará en la jaula

Por otro lado, el delantero de Goizueta Aimar Olaizola ha comunicado a su empresa que no se encuentra en condiciones de jugar el torneo del Cuatro y Medio. «Juego en San Mateo y, según me han dicho desde la promotora, también tengo otros compromisos, por lo que iba a salir a la 'jaula' casi sin entrenar. Hay que ser realista, y si tienes dudas mejor no salir», explicó el delantero en declaraciones al periódico El Correo.