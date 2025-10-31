Hoy se disputa la cuarta jornada del Torneo Reino de Nájera

El Torneo Reino de Nájera celebra esta tarde su cuarta jornada en el frontón de la localidad (18.30 horas). Abre la tarde un partido ... de categoría Cadete entre Lazkanotegi (Bortziriak) contra Sáez de Asteasu (Agurain). A continuación, en la misma categoría, Gonzalo (Jarrero) se enfrenta a Caballero (Eple). Y por último, en categoría Promesas, duelo entre Antimasberes II y Etxaniz (Azkoitia).

En la tercera jornada disputada el pasado viernes, las cosas no pudieron empezar mejor para los intereses de los riojanos en categoría Cadete ya que Sergio Petaca (Najerino) derrotó (18-6) a Pablo Agirrebeitia (Durango) en un encuentro que empezó igualado y se rompió a partir de ahí. En el segundo partido, también Cadete, Lander Caballero (Eple) se impuso 18-11 a Aner Goikoetxea. En el último partido, categoría Sénior, Jorge Fernández (San Cosme) eliminó a Eñaut Lizeaga (Mundarro) por 22-16.

Profesionales en Dima

Esta noche (21.15 horas, ETB1), el frontón de Dima acoge un partido de parejas: Elordi-Erostarbe contra Peña II-Ugartemendia. Y a continuación, semifinal del Cuatro y medio Serie B: Amiano-Rekalde.