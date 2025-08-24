LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bernaola se dispone a entrar con su derecha mientras Landa observa en la zaga. Juan Marín

Pelota

La constancia de Bernaola tiene premio

El zaguero de Cortes aguanta el bombardeo de Landa y se lleva el triunfo y el premio al mejor jugador en el Torneo Cuna de Pelotaris

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Domingo, 24 de agosto 2025, 22:46

Para llegar al frontón Moderno de Tricio (1932) hay que enfilar la calle de los Pelotaris. Con eso está todo dicho. No puede haber un ... nombre mejor puesto y más castizo. Este domingo fueron muchos los paisanos y forasteros que enfilaron ese camino para presenciar las finales de la tercera edición del Torneo Cuna de Pelotaris. Competición joven pero muy mimada y con mucha proyección.

