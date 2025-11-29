LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los ganadores, tras recibir sus chapelas. LR
Pelota

San Cosme y San Damián y el Jarrero ganan las finales del campeonato de clubes

Óscar Lerena ha sumado una nueva victoria con España en el I Liga de Naciones en frontón de 36 M

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:53

El pasado jueves tuvieron lugar las finales de mayores y juveniles del Campeonato de La Rioja de Clubes de pelota 2025.

En la primera ... de ellas se enfrentaron el San Cosme y San Damián contra Ezcaray. La particularidad del encuentro fue que ambas parejas estaban formadas por hermanos. Jorge y Nicolás Fernández se impusieron a Jaime y Jorge Altuzarra por 22-16 dando el título a San Cosme y San Damián. En la final de juveniles, Gonzalo y Salinas, del Jarrero, lograron el capeonato al ganar a Izán González y Sergio Nanclares, del Titín III, por 22—20.

