San Cosme y San Damián y el Jarrero ganan las finales del campeonato de clubes

Luismi Cámara Logroño Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:53 Comenta Compartir

El pasado jueves tuvieron lugar las finales de mayores y juveniles del Campeonato de La Rioja de Clubes de pelota 2025.

En la primera ... de ellas se enfrentaron el San Cosme y San Damián contra Ezcaray. La particularidad del encuentro fue que ambas parejas estaban formadas por hermanos. Jorge y Nicolás Fernández se impusieron a Jaime y Jorge Altuzarra por 22-16 dando el título a San Cosme y San Damián. En la final de juveniles, Gonzalo y Salinas, del Jarrero, lograron el capeonato al ganar a Izán González y Sergio Nanclares, del Titín III, por 22—20.

Por otra parte, Óscar Lerena ha sumado una nueva victoria con España en el I Liga de Naciones en frontón de 36 M, que se está celebrando en Bilbao. El najerino venció a Iturbe, representante francés por dos jokos a cero. El riojano dominó con claridad al galo, al que derrotó por 10-5 y 10-3. Este sábado, a partir de las 17.00 horas, España se jugará frente a Euskadi el título del torneo de mano individual.

