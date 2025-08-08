LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carmelo Loza prepara su golpe ante Javi García. Justo Rodríguez

Pelota

Carmelo Loza debutará en profesionales en Baños de Río Tobía el 15 de noviembre

El zaguero se suma a un mundo en el que están Darío, Zabala y Salaverri como representantes riojanos

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:22

Carmelo Loza será profesional este mismo año. El delantero riojano debutará el 15 de noviembre en Baños de Río Tobía en un festival cuya composición ... se desconoce, pero en el que será el gran protagonista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

