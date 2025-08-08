Carmelo Loza debutará en profesionales en Baños de Río Tobía el 15 de noviembre

PelotaCarmelo Loza debutará en profesionales en Baños de Río Tobía el 15 de noviembre
El zaguero se suma a un mundo en el que están Darío, Zabala y Salaverri como representantes riojanos
Logroño
Viernes, 8 de agosto 2025, 18:22
Carmelo Loza será profesional este mismo año. El delantero riojano debutará el 15 de noviembre en Baños de Río Tobía en un festival cuya composición ... se desconoce, pero en el que será el gran protagonista.
Hace ya tiempo que se especula con la fecha del salto del zaguero riojano. Se hablaba de San Bernabé, primero, y de San Mateo, después, pero el chacinero no cambiará de categoría en el Javier Adarraga, sino en casa, en Baños de Río Tobía.
Condiciones le sobran a un pelotari elegante de movimientos y con dos buenas manos. Su paso al mundo profesional enriquece a la pelota riojana. Rúbén Salaverri ya no será el único que ve el frontis tan lejano, aunque ambos coincidirán poco ya que éste tiene ficha con Baiko y Loza firma con Aspe. A los dos se suman Darío Gómez y Javi Zabala. Pocos, pero es lo que hay.
Carmelo Loza sigue curtiéndose en los festivales de verano y de pueblo, la mejor escuela, y en los que dependen de la Federación Española de Pelota. En su palmarés figura, entre otros títulos, el oro en el Campeonato del Mundo 2022.
Loza, habitual en el torneo de su pueblo y envuelto en la competición de El Diario Vasco, firmará por dos años.Precisamente en su pueblo se sigue disputando el torneo San Isidro, que ha alcanzado la decimocuarta jornada. En Segunda, Vicente y Juan superaron el jueves a Trueba y Olave, 22-12, y en Primera, Campo y Javi García ganaron por 22-21 a Baleztena y Villanueva.
