«Hacer campeón a Baños es la mayor alegría»

El pasado domingo, se disputó en Íscar (Valladolid) la final del campeonato de España de pelota mano, en División de Honor, donde solo compiten jugadores ... aficionados. El título se lo jugaron entre el potente club Oberena, de Pamplona, y el Barberito I, de Baños de Río Tobía.

Después de quedar primeros en la fase de liga, los riojanos no fallaron y pudieron cobrarse la venganza de la derrota del año pasado. El fichaje del najerino Óscar Lerena, sumado a la continuidad del bañejo Carmelo Loza y del irundés Unai Amiano, les dio ese extra de calidad y estabilidad que necesitaban para hacerse con el campeonato.

En el partido de individuales, Lerena sometió a su rival con un doble 10-3 y, en parejas, Loza y Amiano hicieron lo propio con un 10-5 y 10-6. «La verdad, es que no pensaba que fuéramos a hacer un campeonato tan redondo», relata Lerena, que a sus 26 años fichó por el Barberito I hace apenas dos meses. «Me ofrecieron cariño», dice al respecto.

Por su parte, Carmelo Loza, que lleva en el club desde pequeño, detalla que, «cuando salimos a jugar Amiano y yo en dobles, íbamos con menos presión, porque teníamos el colchón de la victoria de Óscar; el año pasado, que habíamos perdido primero, fue diferente». El joven pelotari añade que, «dejándonos a nosotros de lado, la mayor alegría es hacer campeón a Baños». Es más, la ilusión es tal en el pueblo, que a la final acudieron 60 personas, a pesar de disputarse a 300 kilómetros de Baños.

«La gente nos acompaña porque se siente partícipe, ahora mis primos pequeños vienen a decirme que quieren ser como yo», cuenta Loza, que con 20 años sigue ampliando su palmarés. Con el prestigio de ser los mejores en el terreno amateur, tanto él como Lerena sueñan ahora con pasar al ámbito profesional. «Aunque sabemos qué es difícil, porque tienes que estar siempre al 100% y tener la suerte que los de arriba justo necesiten a pelotaris nuevos», comentan ambos.

Ya sean profesionales o aficionados, desde el Barberito I confían en que este triunfo sirva para revivir la afición por la pelota en Baños de Río Tobía. «Desde la pandemia en adelante, los chavales están yéndose más al fútbol y dejan el frontón de lado», lamenta Ignacio Bobadilla, presidente del club durante las últimas décadas -se retiró tras el triunfo del domingo-. De hecho, en los últimos cinco años el número de jugadores de cantera se ha reducido a la mitad, de 30 que había a alrededor de 15.

Habrá torneo de San Isidro

A pesar de que el campeonato haya sido «el mayor éxito que hemos cosechado», Bobadilla piensa que «el objetivo principal no tiene que ser ganar trofeos, sino que los chavales se animen a jugar a la pelota; porque si no vienen nuevas promesas por detrás, no vamos a disputar finales en el futuro». Ahora que él no va a estar, confía en que alguien del pueblo le coja el testigo.

Según ha podido saber Diario LA RIOJA, ya se está conformando una nueva junta directiva del Barberito I y pronto se anunciará al sucesor de Bobadilla. Por tanto, estas fuentes apuntan a que «la continuidad del club está garantizada, y ya trabajamos para organizar el torneo de San Isidro». Hasta que llegue esa fecha, Loza, Amiano y Lerena seguirán defendiendo a Baños en la Copa del Rey que empieza el día 4.