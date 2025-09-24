Andrea Capellán recupera el título mateo

Goiuri Zabaleta y Andrea Capellán se impusieron en el torneo de San Mateo que este miércoles por la mañana cerró su cuarta edición. Capellán ... repitió triunfo en el Adarraga, ya que ganó el título en su primera edición, en el 2022, y borró las dos últimas finales, que perdió. Zabaleta y Capellán ganaron por 22-16 a Amaia Aldai y Nora Mendizabal. Ambas parejas llegaban a la cita después de vencer en sus respectivas semifinales, en Cihuri y Santo Domingo de La Calzada.

El partido arrancó marcado por la igualdad entre ambas formaciones y de hecho se sucedieron los empates en esa primera mitad. Mendizabal marcaba territorio lejos del frontis y Aldai aprovechaba para rematar y ganar tantos. Andrea Capellán mostraba, sin embargo, un juego más intermitente, ofertando pelotazos largos, pero sin la continuidad que hubiera deseado. Zabaleta, no obstante, aprovechaba la mínima oportunidad para atacar a la pelota y acabar el tanto.

La clave estuvo en el empate a 14 tantos. Aldai mandó la esférica a la chapa y dio el saque a Zabaleta. Esta y Capellán aprovecharon para marcar un parcial de 6-0 y dejar prácticamente sentenciada la final. Las perdedoras lograron hacer dos tantos más, pero Zabaleta y Capellán nunca vieron peligrar la victoria.

El festival había arrancado con un partido con cuatro pelotaris infantiles riojanas en la cancha. Juncal García y Natalia Martínez se impusieron por la mínima a Alicia García y Carla Romero.