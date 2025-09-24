LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las finalistas y las jugadoras infantiles posan juntas al finalizar el torneo. EMAKUME
Pelota

Andrea Capellán recupera el título mateo

Zabaleta y la riojana, que ya ganó el torneo en el 2022, se impusieron en la final a Aldai y Mendizabal

La Rioja

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:05

Goiuri Zabaleta y Andrea Capellán se impusieron en el torneo de San Mateo que este miércoles por la mañana cerró su cuarta edición. Capellán ... repitió triunfo en el Adarraga, ya que ganó el título en su primera edición, en el 2022, y borró las dos últimas finales, que perdió. Zabaleta y Capellán ganaron por 22-16 a Amaia Aldai y Nora Mendizabal. Ambas parejas llegaban a la cita después de vencer en sus respectivas semifinales, en Cihuri y Santo Domingo de La Calzada.

