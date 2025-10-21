Altuna III, escollo de Zabala para acceder a las semifinales
El delantero logroñés se clasificará si gana al de Amézqueta este sábado o si pierde pero Peña supera a Bakaikoa por 22-21, 22-20 o 22-19
Logroño
Martes, 21 de octubre 2025, 07:55
Una vez finalizada la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Cuatro y medio solo hay una cosa clara en el grupo ... A: Altuna III ya está en semifinales. Las dos victorias del de Amézqueta y el resto de resultados le otorgan una plaza en semifinales. Resta saber si como primero de grupo o como segundo.
Los otros tres pelotaris aún tienen opciones. Javier Zabala venció a Peña II en un agónico partido lo que le permite llegar con opciones a la última jornada. Para estar en semifinales, el de Logroño tendrá que ganar el sábado a Altuna III. Y también se clasificará si pierde y Peña supera a Bakaikoa 22-21, 22-20 o 22-19.
Por su parte, Peña II será semifinalista si gana 22-18 o con mayor ventaja a Bakaikoa y el sábado Altuna le gana a Zabala. Y por último, las opciones de Bakaikoa pasan por ganar a Peña y que Altuna venza a Zabala.
En el grupo Bla situación es similar, con Ezkurdia liderando la clasificación con dos triunfos en dos jornadas y una plaza en la semifinal asegurada. Los otros tres pelotaris en juego, Jaka, Peio Etxeberria y Larrazabal apurarán sus opciones en dos partidos que se jugarán ambos el viernes.
