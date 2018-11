GP de la Comunidad Valenciana Pedrosa: «A ver si puedo aprovechar esta energía para acabar bien» Dani Pedrosa, junto a sus padres, tras el acto en el que ha sido nombrado 'Leyenda de MotoGP'. / Manuel Bruque (Efe) El piloto español se ha convertido en el protagonista del último jueves de gran premio de 2018, al ser investido como 'Leyenda de MotoGP' BORJA GONZÁLEZ CHESTE (VALENCIA) Jueves, 15 noviembre 2018, 19:35

«Es un momento muy especial, es extraño el saber que ya es la última carrera, pero estoy muy feliz; 'realizado' sería una buena palabra». Dani Pedrosa se convirtió en el protagonista del último jueves de gran premio de 2018, en un circuito en el que ha ganado siete veces, en todas las cilindradas. Fue investido como 'Leyenda de MotoGP', siempre con ese sabor amargo por no haber podido lograr el título en la clase reina, algo que rozó en 2012.

-¿De qué está más orgulloso?

-Diría que estoy orgulloso porque ha habido barreras importantes, y a pesar de los números, de ganar o de perder, siempre hay barreras y eso es lo que hace difícil; poder superar esas barreras con más o menos tiempo es de lo que más orgulloso me siento. Tenía talento y me ayudaron mucho también pero siempre hay barreras en un punto u otro y hay que superarlas para llegar a lo que más deseas. Luchar y superarlas es de lo que más orgulloso estoy.

-¿Cambiaría algo?

-¿Que si cambiaría algo? Me hubiera gustado no caerme tanto y no hacerme tanto daño, pero es parte del deporte y lo he tenido que vivir, al final lo bueno del ser humano es que recuerdas lo bueno.

-¿Cómo le gustaría que se acordasen de Dani Pedrosa?

-No lo sé. Estoy contento porque cuando empezó todo en el 99 con la Movistar Cup, como ha dicho Carmelo -Ezpeleta- era todo nuevo, la criba fue increíble y todo fue encajando y al final ha abierto la puerta a muchas generaciones y creo que eso es lo que me llevo; era un momento donde se necesitaba sacar pilotos y no sólo salí yo, salieron muchos pilotos y hemos estado luchando todo el camino hasta llegar aquí, así que estoy muy contento de recordar que ese momento quedará como un momento de inflexión del que salieron muchas generaciones.

-¿Qué supone ser MotoGP Legend?

-Estoy muy contento, es sin duda una sensación especial, porque en este muro (el panel con los pilotos investidos como 'leyenda') hay gente que es increíble para este deporte y a los que yo he admirado desde pequeño, y a los que he tenido el honor de conocer cuando he corrido en 125cc. Y que hoy esté aquí compartiendo este muro… Es especial. Para mi familia también, porque sabemos de dónde venimos y cómo ha sido el camino, pero sin duda es una sensación muy bonita.

-¿Se acuerda de sus 54 victorias?

-Sí.

-¿Algún recuerdo especial de alguna?

-Sí, de la primera me acuerdo muchísimo porque es esa barrera que no sabes si romperás o no, no tienes la experiencia ni la convicción de saber si la conseguirás algún día, hasta que llega y entonces sabes que va a ser tu día. Es especial porque es la primera y es la que te permite después tener la capacidad de volver y superar cosas.

-¿Se refiere a la primera de todas, la de 125, o a la primera de cada categoría?

-La primera de cada categoría es muy especial. La de 125 fue increíble, porque es la primera, pero la primera de 250 fue una pasada, por todo lo que había pasado y porque era mi primera carrera en la categoría. Casi pasa igual en MotoGP, pero Capirossi me ganó ese día. (Risas). La primera de dos y medio también fue muy especial.

-¿Le gustaría salir el domingo por la puerta grande?

-Me encantaría. Está siendo un año muy difícil y no puedo garantizar que vaya a ser así, porque a nivel de prestaciones en la pista no ha sido así, pero ya veremos cómo está la pista con la lluvia y si podemos aprovechar estar energía para acabar bien.

-Todos han destacado siempre su estilo, que es muy fino y va muy por el sitio. ¿Eso se entrena o es talento?

-Ser fino o pilotar como piloto, el estilo, no lo he entrenado. Eso te viene de manera natural. Luego hay cosas que afinas más, pero el estilo viene.

-Ángel Nieto siempre decía de usted que con un palmo más sería invencible. Los 'y si' no valen en el deporte, ¿pero le da la razón de alguna manera?

-(Sonríe). Me hubiera gustado probarlo.