Orradre logra su particular triunfo al acabar en su debut en Moto2

Unai Orradre puede sentirse muy feliz y satisfecho con el fn de semana que ha vivido en Austria, en el Red Bull Ring, porque en ... su bautismo en el Mundial de Moto2 ha acabado. Seguramente era el gran objetivo del piloto de Alfaro y lo ha logrado. A partir de ahora y con una competición que ya no para podrá marcarse nuevos, siempre paso a paso.

Orradre es un piloto acostumbrado a rodar con los mejores y a ganar carreras, aunque el Mundial es una historia muy diferente. A sus 21 años le llegaba la oportunidad gracias al QJMotor Frinsa MSI, pero no partía desde las primeran líneas, sino desde las últimas plazas después de la jornada del sábado, en la que había logrado el vigésimo noveno mejor tiempo.

Arrancó la cita austriaca con la agitación de ver por el suelo a Senna Agius y Alonso López en las primeras vueltas. Era el momento de rodar con cautela y dejar que los giros fueran pasando y que se calmasen los ánimos. El riojano rodaba con ritmo en el puesto 23 en un grupo en el que también estaban el italiano Mattia Passini, el neerlandés Zonta Von der Goorberg y Jake Dison, que partía desde las primeras posiciones pero al que una caída le relegó a las últimas plazas. El español Alex Escrig también se veía fuera lugar en esa lucha.

Orradre mantenía su ritmo, sin pensar en los demás, simplemente en acabar su primera cita, el mayor de los triunfos. En el undécimo giro era vigésimo tercero dentro del mismo grupo, con todos ellos rondando en apenas un segundo. Por detrás, y cada vez más lejos, quedaban el tailandés Nakarin Atiraphuvant y el japonés Yuri Kunii. El alfareño rodaba por delante de Dixon, quinto en el Mundial con 119 puntos y ganador de dos grandes premios. El británico, sin embargo, mejoraba su ritmo y en la decimocuarta vuelta superó al riojano, que no se inmutó y mantuvo la idea original. Dixon compite en otra liga, la de estar entre los mejores.

La bandera de cuadros estaba cada vez más cerca. Orradre rodaba con calma en esa vigésimo tercera plaza a falta de cinco vueltas, con una cómoda renta de varios segundos sobre Kunii y Atiraphuvant, que habían intercambiado sus posiciones y con el italiano Passini como objetivo más ambicioso. No hubo sorpasso, pero Unai Orradre concluyó la carrera con un segundo de renta sobre Kunii y nueve sobre el taliandés Atiraphuvant. Acabar era el objetivo. Un gran triunfo para el riojano.