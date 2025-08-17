LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Unai Orradre, durante la competición.

Motociclismo | GP de Austria

Orradre logra su particular triunfo al acabar en su debut en Moto2

El riojano rueda en las últimas plazas de principio a fin en Austria, pero con un pilotaje constante e inteligente

José Martínez Glera

Logroño

Domingo, 17 de agosto 2025, 13:19

Unai Orradre puede sentirse muy feliz y satisfecho con el fn de semana que ha vivido en Austria, en el Red Bull Ring, porque en ... su bautismo en el Mundial de Moto2 ha acabado. Seguramente era el gran objetivo del piloto de Alfaro y lo ha logrado. A partir de ahora y con una competición que ya no para podrá marcarse nuevos, siempre paso a paso.

