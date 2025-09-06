Orradre finaliza el primer test alejado de la cabeza

Unai Orradre inició este viernes su participación en el Gran Premio de Cataluña alejado de las primeras plazas, pero con margen para la mejora ... en la que es su tercera cita en el Mundial de Moto2. El viernes deja el doblete de KTM en Montmeló, con los hermanos Márquez en tercera y cuarta posición, y Bagnaia hundido en la clasificación

Orradre (GJMotor) finalizó esta primera jornada de entrenamientos en la penúltima plaza, la vigésimoctava, con un tiempo de 1.43.238 minutos, al igual que otros siete pilotos de la cilindrada, y alejado de tiempo que marcó Arón Canet (Fantic Racing). que lideró el listado de tiempos con 1.41.168 minutos, ligeramente más rápido de que Daniel Holgado (CF Moto Impulse).

En la cita reina, MtoGP, se esperaba un mano a mano entre los Márquez en el que es su circuito de casa, donde el objetivo que persigue Álex es retrasar el alirón de su hermano, pero este viernes se colaron en la fiesta de los de Cervera dos invitados inesperados con los que habrá que contar durante el fin de semana. Porque la presencia de las KTM en cabeza no ha sido una sorpresa. Ya venían demostrando el paso adelante dado por las motos austriacas en los últimos grandes premios, especialmente en las manos de Pedro Acosta. Y el primer día en el Circuit Barcelona-Catalunya no hace más que confirmar que ya hay que contar con más motos que no sean las Ducati. «No hay que hacerse ilusiones porque normalmente los sábados es cuando Ducati despierta», comentaba un cauto Pedro Acosta.