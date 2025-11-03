Orradre amplía su ventaja en Barcelona y llega a la última carrera del Europeo con 10 puntos de ventaja

El circuito Ricardo Tormo de Valencia decidirá el Campeonato Europeo de Moto2 el próximo 23 de noviembre. Con 25 puntos en juego, a esa última ... carrera llegará el alfareño Unai Orradre con 10 puntos de ventaja sobre el polaco Milan Pawelec, 17 respecto a su compañero de equipo Alberto Ferrández y 24 frente el italiano Alberto Surra.

Son los cuatro pilotos que pisarán el asfalto valenciano con opciones de lograr el título. Al frente de ellos, el piloto riojano del Team Ciatti – Boscoscuro, que firmó «un sólido fin de semana» en Barcelona, en la última ronda del Europeo. Después de la caída que sufrió y le privó de sumar puntos en Missano el 21 de septiembre, Orradre salía de Montmeló con 3 puntos más de distancia respecto a sus rivales. Hasta esos 10.

Llegaba a Barcelona con 124 puntos, 7 sobre Surra y 13 sobre Pawelec. Y salía con 159 sobre los 149 de Pawelec, 142 de Ferrández y 135 de Surra gracias a la victoria en la primera carrera del domingo y un sexto puesto en la segunda.

En la prueba del mediodía dominical, Orradre partía en la segunda línea de parrilla. Desde la cuarta plaza remontó hasta ponerse por delante del grupo de cabeza, entrando primero en meta por delante de Eric Fernández, que se hizo con el segundo puesto al adelantar en la última curva a Ferrández. Pawelec entró cuarto y Surra séptimo. «Hemos tenido muy buenas sensaciones para hacer una súper buena carrera. Pude pelear por las primeras posiciones hasta lograr una victoria muy importante para aspirar al título europeo», comentaba Orradre tras finalizar la primera carrera.

A primera hora de la tarde, Pawelec se puso por delante del grupo de cabeza para conseguir una victoria que le mantiene en la pelea por el título. Repitiendo la maniobra de la primera carrera, Fernández volvió a adelantar en la última curva a Ferrández para ser segundo. Orradre fue sexto. El alfareño agradeció el gran trabajo de su «súper equipo».