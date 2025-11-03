LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Orradre, a la cabeza.
Motociclismo

Orradre amplía su ventaja en Barcelona y llega a la última carrera del Europeo con 10 puntos de ventaja

El alfareño logró una victoria y un sexto puesto que le mantienen en el liderato del Campeonato continental de Moto2

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

El circuito Ricardo Tormo de Valencia decidirá el Campeonato Europeo de Moto2 el próximo 23 de noviembre. Con 25 puntos en juego, a esa última ... carrera llegará el alfareño Unai Orradre con 10 puntos de ventaja sobre el polaco Milan Pawelec, 17 respecto a su compañero de equipo Alberto Ferrández y 24 frente el italiano Alberto Surra.

