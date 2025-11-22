Orradre aspira este domingo a proclamarse en Valencia campeón de Europa de Moto2

Unai Orradre aspira este domingo a convertirse en campeón de Europa de Moto2. Ese es el objetivo del piloto alfareño del Team Ciatti – Boscoscuro ... en el circuito valenciano Ricardo Tormo, que acoge la última carrera del Campeonato de Europa de Moto2.

Orradre llega a Valencia con 10 puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores tras los puntos que cosechó en Barcelona a primeros de mes: desde sus 159 puntos, cuenta con 10 de ventaja por delante del polaco Milan Pawelec, su principal peligro, 17 sobre su compañero de equipos Alberto Ferrández y 24 del italiano Alberto Surra. Con 25 puntos en juego, con quedar por delante o inmediatamente a unos pocos puestos por detrás de ellos, en especial de Pawelec, será suficiente para que el riojano celebre un título que sería un paso más en su trayectoria, consolidando una temporada en la que ha debutado en el Mundial de Moto2.

Al llegar a tierras valencianas el propio Orradre ha expresado las ganas que tenía de volver a rodar en el Ricardo Tormo. Y confía en «seguir trabajando en esa buena línea» durante el fin de semana hasta la carrera del domingo. Ante esta última carrera de la temporada, el propio Orradre anima desde sus redes sociales: «Vamos a terminarla como se merece».

Los 35 pilotos inscritos para esta carrera tendrán prácticas este sábado de 11.00 a 11.30 para medirse en la calificación de 13.35 a 13.50 y de 15.40 a 15.55 horas. Y llegará el domingo, con el momento esperado de ponerse los semáforos en verde a las 13.00 horas con diecisiete vueltas por delante para que el alfareño luche por celebrar un nuevo título después de proclamarse el pasado año campeón de España de Superbike.