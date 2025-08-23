Orradre apela al trabajo para mejorar en Hungría en su segunda carrera en Moto2

Unai Orradre, acompañado de compañeros y técnicos, completaba el jueves la primera vuelta andando al Circuito del Parque Balaton. Su asfalto se estrena por ... primera vez en el Mundial en el Gran Premio de Hungría de este fin de semana. Para el piloto riojano será la segunda carrera como piloto oficial del Mundial de Moto2 con el MSI Racing Team tras su estreno con éxito este pasado domingo en el Gran Premio de Austria, en el que completó su primera carrera en la vigésimo tercera plaza.

«Estamos centrados en esta segunda carrera para mí, Hungría, un circuito nuevo para toda la categoría en el que podemos seguir mejorando. Tenemos que seguir trabajando igual con el equipo –anima el piloto alfareño de 21 años desde las redes sociales del MSI Racing–. Seguro que será una carrera diferente y la afrontamos con muchas ganas. Y los datos de Autris nos ayudarán para este Gran Premio».

Tras el reconocimiento a pie del circuito, la categoría de Moto2 tuvo ayer dos entrenamientos libres, tras los que acabó en la vigésimo sexto, con un mejor tiempo de 01:42.532. Continuarán a primera hora de la jornada del sábado, que tendrá también dos rondas clasificatorias pasado el mediodía, a las 13.40 y a las 14.05 horas, en la que participará Orradre. Definirán la parrilla de salida para la carrera que tomará la salida a las 12.15 horas del mediodía del sábado. Serán veintitrés vueltas para que Orradre siga asentándose en la categoría y demostrando su capacidad. «Debutó y nos deja grandes sensaciones, con datos valiosos para seguir creciendo esta temporada», manifestó el equipo en sus redes sociales tras su arranque en Austria.