Manu González cae y Moto2 da un vuelco

Los pilotos de Moto2 tenían que afrontar una carrera de lo más atípica. Primero por la hora, ya que el accidente en el que se vieron implicados los pilotos de Moto3, José Antonio Rueda y Noah Dettwiler, había retrasado todo el programa y había mandado la prueba de la clase intermedia al final del programa, ya con los últimos rayos de sol. Y luego, porque apareció otra bandera roja, al poco de darse la salida por una caída del americano Roberts, que no tuvo gravedad, pero que dejó su moto en mitad de la pista. Es decir, los pilotos de Moto2 tenían que rodar en una hora diferente a la de los entrenamientos, con las condiciones del asfalto diferentes por la goma que dejaban las MotoGP y casi a la mitad de distancia ya que se iban a recortar seis vueltas.

Una carrera al sprint en toda regla, donde Manu González tenía una oportunidad de oro para aventajar a su rival Moreira, que había fallado en la calificación y partía 16º. Pero el brasileño hizo una gran salida y en apenas una vuelta había escalado hasta la undécima posición, mientras Manu se quedaba bloqueado en la quinta plaza y de ahí no se movería, aunque siempre teniendo controlado a su rival por detrás.

Por delante, Dani Holgado salía muy fuerte y se escapaba en la primera vuelta, pero pagaría esa salida tan impulsiva ya que empezaría a perder posiciones conforme pasaba el tiempo y acabaría fuera del podio. A partir del tercer giro, Jake Dixon se pondría en cabeza y ya no abandonaría esa primera posición, sumando la que es ya su tercera victoria de la temporada. Por detrás, el podio lo completaron el hispano-colombiano David Alonso y el belga Barry Baltus, que arrebató a Holgado la tercera posición a falta de tres vueltas.

Por detrás, la lucha por el título se apretaba ya que al piloto español se le veía sufrir de la parte delantera de su moto; incluso estuvo a punto de irse al suelo en un intento de adelantamiento a Baltus. Y por detrás, Moreira recupera posiciones hasta situarse justo por detrás de su rival a cuatro del final. No hubo batalla por el título en pista porque solo una vuelta después, cuando quedaban tres para el final, Manu González se fue al suelo en la última curva del circuito; y aunque se reincorporó a la carrera, acabó en el fondo de tabla y entregó el liderato al brasileño, que tiene 9 puntos de ventaja a falta de dos carreras; y en la próxima cita de Portugal tendrá su primera bola de título. «He perdido esta carrera, pero sigo dependiendo de mí mismo y lo daré todo hasta el final», comentaba el español, que si gana las dos carreras que restan será campeón independientemente de lo que haga su rival.