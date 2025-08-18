LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc Márquez y Pecco Bagnaia, durante el Gran Premio de Austria. EP
Análisis

El yin y el yang de Ducati

Mientras Marc Márquez está cuajando una temporada histórica en números y marcha lanzado hacia su noveno título mundial, Pecco Bagnaia cada vez está más perdido y se ve incapaz de dar la vuelta a su situación

Jesús Gutiérrez

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:22

El domingo por la tarde el box de Ducati era un reflejo de lo que está siendo el año 2025 para la estructura de fábrica ... italiana. A la derecha, en el lado de Marc Márquez, corría el prosecco como la espuma y sonaba música de fiesta mientras el equipo al completo, con la plana mayor, celebraba un nuevo domingo de gloria en la que está siendo la mejor temporada en la historia de un piloto vestido de rojo oficial. A la izquierda, la puerta del garaje de Pecco Bagnaia estaba cerrada y no quedaba ni un alma en esa parte del box.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una logroñesa en un accidente en la autovía Logroño-Pamplona
  2. 2 Detenido un joven de 27 años por apuñalar a otro en la calle Vitoria de Logroño
  3. 3 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  4. 4 El más antiguo de Logroño
  5. 5

    En la trastienda del tiempo
  6. 6 Controlado el incendio forestal declarado en las Peñas de Viguera
  7. 7

    «Después del desahucio no veo otra alternativa que la calle»
  8. 8 Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León
  9. 9 Trasladadas tres personas al San Pedro por inhalación de humo tras un incendio en Castañares de Rioja
  10. 10 Detenidas cuatro personas, dos de ellas portaban un arma blanca, en el dispositivo de control nocturno en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El yin y el yang de Ducati

El yin y el yang de Ducati