LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc (d) y Álex Márquez (i), junto a sus padres.
Análisis

La gala de los Márquez

Valencia echó el telón a la temporada 2025 de MotoGP con la tradicional ceremonia de entrega de premios, en la que todo el protagonismo fue para la familia de Cervera

Jesús Gutiérrez

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:02

Comenta

MotoGP le debía un Gran Premio a Valencia y ésta se tomó la reválida con creces. La destrucción que sembró la dana hace un año ... bordeó las instalaciones del Circuit Ricardo Tormo y destrozó tres de sus cuatro accesos, haciendo imposible la celebración de un evento en 2024 para el que mentalmente tampoco habría estado preparado. En su lugar se corrió en Montmeló, en una cita que se renombró como Gran Premio de la Solidaridad y cuyos beneficios fueron para los afectados por las inundaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  2. 2 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  3. 3

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4

    «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  5. 5

    Zabala devuelve la ilusión
  6. 6

    La UR apoya elevar la duración del máster de Profesorado y del grado de Magisterio
  7. 7

    Trompeta de Plata: comida casera y buen humor
  8. 8 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  9. 9 Rubén Zúñiga, nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja
  10. 10

    La chapela tendrá que esperar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La gala de los Márquez

La gala de los Márquez