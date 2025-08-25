LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc Márquez, tras su victoria en Hungría. Bernadett Szabo / Reuters
Análisis

La cuenta atrás para el noveno Mundial de Marc Márquez

Después de sumar un nuevo pleno en el Gran Premio de Hungría, el piloto español podría consumar su reconquista de MotoGP en la cita italiana de Misano, en el mes de septiembre

Jesús Gutiérrez

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:11

Recién iniciada la segunda mitad de la temporada, el Mundial echó a rodar de nuevo con el doblete centroeuropeo en Austria y Hungría, que ... ha tenido un denominador común. Triunfos absolutistas del tirano actual de MotoGP, Marc Márquez. Unos números de récord para el de Cervera, unidos a un bajón de resultados de sus rivales (su hermano Álex y su compañero de equipo Pecco Bagnaia), que le permitirían asegurar matemáticamente el que sería su noveno título mundial, séptimo en la clase reina, dentro de dos semanas en el Gran Premio de San Marino, cuando todavía queden por delante seis citas por disputarse. O lo que es lo mismo, 222 puntos en juego. Esa es la ventaja que deberá tener Márquez tras concluir la carrera dominical de Misano para proclamarse campeón de 2025 por la vía más rápida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    Un bar con horario de funcionario
  3. 3 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea
  4. 4

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  5. 5 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  6. 6 Controles en el Ezcaray Fest, Calahorra y Nájera: drogas, un arma blanca prohibida, desórdenes públicos...
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8

    La demora media para una cita presencial en Primaria en agosto en La Rioja supera los 9 días
  9. 9

    Uno de cada tres pisos del centro de Logroño sigue vacío pese a que su stock ha caído un 3%
  10. 10 Rescatada una niña tras sufrir una caída de diez metros por un talud en Haro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La cuenta atrás para el noveno Mundial de Marc Márquez

La cuenta atrás para el noveno Mundial de Marc Márquez