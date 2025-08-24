Una caída priva a Orradre de seguir creciendo en Moto2

Ernesto Pascual Domingo, 24 de agosto 2025, 14:16 | Actualizado 14:34h. Comenta Compartir

Una caída provocada por el tapón de otros pilotos en la primera curva privó en el mediodía de este domingo al piloto riojano Unai Orradre de seguir aprendiendo y creciendo en el Mundial de Moto2. En las siempre apreturas y nervios de la parrilla de salida, varios pilotos se tocaron, cerraron el paso, el japonés Yuki Yunii y el italiano Celestino Vietti se fueron al suelo y Orradre no pudo esquivarlos ni hacerse sitio ante el tapón. En la primera curva se acababa su carrera en el Gran Premio de Hungría en el circuito del Parque Balaton.

Tras las calificatorias del sábado, el riojano partía en la última línea de la parrilla de salida, en la vigésimo cuarta plaza. Por delante del español Sergio García y de Nakarin Atiratphuvapat. Justo delante de él estaban Yunii, el español Arenas y los italianos Vietti y Arbolino. No pudo superar al japonés y su carrera finalizó en la misma línea de salida. También la de Kunii y Darryn Binder. Vietti regresó al asfalto.

Si lograban esquivar la caída Sergio García y Atiratphuvapat, que ganaban algún puesto a costa de Álex Escrig y Jorge Navarro. Por delante, la salida también había sido negativa para el brasileño Diogo Moreira, que había consolidado su candidatura al título con una nueva pole. Pero perdía la primera posición en unas ajustadas vueltas en pelea con Jake Dixon y Manuel González.

En una carrera en la que sufrió una dura caída el madrileño Alonso López, David Alonso venció en el duelo con González y Moreira, convirtiéndose en el primer colombiano en ganar en Moto2. Y lo hizo en su estreno después de dominar Moto3 en la pasada temporada. Con Moreira segundo y González tercero, el madrileño sigue al frente de la clasificación con 204 puntos, 25 por delante de Arón Canet y 31 de Moreira.

La próxima oportunidad la tendrá Orradre en un circuito que conoce bien, el fin de semana del 5 al 7 de septiembre en el Gran Premio de Cataluña, la décimo quinta prueba del calendario. La tercera para Orradre de las diez que le han ofrecido como piloto oficial del MSI Racing Team.

