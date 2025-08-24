LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GP de Hungría

Una caída priva a Orradre de seguir creciendo en Moto2

El piloto riojano no pudo completar la primera vuelta por el tapón de otros pilotos al inicio de la carrera

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 24 de agosto 2025, 14:16

Una caída provocada por el tapón de otros pilotos en la primera curva privó en el mediodía de este domingo al piloto riojano Unai Orradre de seguir aprendiendo y creciendo en el Mundial de Moto2. En las siempre apreturas y nervios de la parrilla de salida, varios pilotos se tocaron, cerraron el paso, el japonés Yuki Yunii y el italiano Celestino Vietti se fueron al suelo y Orradre no pudo esquivarlos ni hacerse sitio ante el tapón. En la primera curva se acababa su carrera en el Gran Premio de Hungría en el circuito del Parque Balaton.

Tras las calificatorias del sábado, el riojano partía en la última línea de la parrilla de salida, en la vigésimo cuarta plaza. Por delante del español Sergio García y de Nakarin Atiratphuvapat. Justo delante de él estaban Yunii, el español Arenas y los italianos Vietti y Arbolino. No pudo superar al japonés y su carrera finalizó en la misma línea de salida. También la de Kunii y Darryn Binder. Vietti regresó al asfalto.

Noticias relacionadas

La carrera de MotoGP de Hungría, en directo

La carrera de MotoGP de Hungría, en directo

David Alonso se estrena en Moto2 con una remontada para la historia

David Alonso se estrena en Moto2 con una remontada para la historia

Máximo Quiles gana la batalla de los rookies en Hungría

Máximo Quiles gana la batalla de los rookies en Hungría

Si lograban esquivar la caída Sergio García y Atiratphuvapat, que ganaban algún puesto a costa de Álex Escrig y Jorge Navarro. Por delante, la salida también había sido negativa para el brasileño Diogo Moreira, que había consolidado su candidatura al título con una nueva pole. Pero perdía la primera posición en unas ajustadas vueltas en pelea con Jake Dixon y Manuel González.

En una carrera en la que sufrió una dura caída el madrileño Alonso López, David Alonso venció en el duelo con González y Moreira, convirtiéndose en el primer colombiano en ganar en Moto2. Y lo hizo en su estreno después de dominar Moto3 en la pasada temporada. Con Moreira segundo y González tercero, el madrileño sigue al frente de la clasificación con 204 puntos, 25 por delante de Arón Canet y 31 de Moreira.

La próxima oportunidad la tendrá Orradre en un circuito que conoce bien, el fin de semana del 5 al 7 de septiembre en el Gran Premio de Cataluña, la décimo quinta prueba del calendario. La tercera para Orradre de las diez que le han ofrecido como piloto oficial del MSI Racing Team.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La carretera que une Villamediana y Logroño quedará cortada de martes a jueves
  2. 2 Trasladan en helicóptero a una mujer herida en un accidente en Foncea
  3. 3

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  4. 4 Tres detenidos por el robo de más de dos toneladas de cable de cobre en Cabezón y Muro en Cameros
  5. 5 Este domingo vuelven las tormentas a La Rioja
  6. 6 Adif corta por obras durante un mes el tramo Miranda-Logroño
  7. 7

    «A los 23 años tomé la decisión que cambió mi vida, dejé todo y me marché a México»
  8. 8 Cuando la artesanía pasa a ser arte
  9. 9 IU denuncia «opacidad, privatización y vínculos ultras» en la gestión de la Terraza de San Mateo
  10. 10 A Dios rogando y con el mazo dando

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una caída priva a Orradre de seguir creciendo en Moto2

Una caída priva a Orradre de seguir creciendo en Moto2