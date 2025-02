La nueva era de Sainz en Williams comienza entre risas y optimismo

David Sánchez de Castro Viernes, 14 de febrero 2025, 18:00 Comenta Compartir

Llegar a un equipo de la talla de Williams es como entrar en un viejo caserón embrujado: los cuadros y muebles tienen un rancio abolengo más que notable, pero eso no lo convierte en una mansión. Otrora una de las escuderías más exitosas de la historia, la llegada de Carlos Sainz es una mayor ventaja para la propia estructura de Grove que para el piloto.

Williams ha sido el segundo equipo en mostrar su candidato para 2025, el FW47, un monoplaza que han diseñado para salir del pozo. Fue una presentación al uso: evento, mail con las fotos, declaraciones… Nada de grandes fastos, que hay que ahorrar. Y es que uno de los grandes problemas que ha padecido Williams desde hace ya unos años es la falta de dinero o las inversiones fallidas. La llegada de Sainz ha supuesto también la entrada de patrocinadores, lo que da un cierto respiro a las cuentas.

El nuevo monoplaza de Williams llega con aspiraciones y algunos argumentos. La normativa vigente tampoco da lugar a grandes novedades con respecto a lo visto en 2024 (eso cambiará de manera notable en 2026), pero el equipo británico fue uno de los que acabó la pasada campaña en fase ascendente. Sobre todo Alex Albon más que Franco Colapinto, hoy probador de Alpine y más que probable sustituto de Jack Doohan si no da la talla el australiano. En la lucha por la zona media baja, ese barrizal habitado por hienas peleando por un hueso que roer, los británicos salieron razonablemente indemnes.

Sainz, que es mucho más que Colapinto, llega con confianza tras ver el trabajo que han realizado este invierno en el coche. No es el Ferrari con el que el español peleaba con victorias, pero una vez cambiado el foco de su pensamiento, tiene claro que alguna campanada pueden dar.

Humor británico

La presentación en sí fue la demostración de que este año puede ser una continuación de lo que se vio en 2024, si bien eso no implica que haya trabajado. De hecho, lo admitía el propio James Vowles, jefe del equipo: «Cuando miras el coche, puedes ver 1.000 detalles que son otra evolución de donde estábamos antes, así que no ha quedado literalmente ningún tornillo donde estaba».

Aunque no quiere dejar de luchar por el podio, algo que siendo realistas es bastante improbable, crear un coche más fiable y que pelee por encima de ese barrizal que pelea por los puntos es un objetivo al que aspiran con relativo optimismo. Al menos todo lo que podía salir bien, ha salido bien. La labor de los mecánicos e ingenieros en mejorar y maximizar las pocas ventajas que tenía el monoplaza de 2024 ha salido, por el momento, bien.

La frase con la que Carlos Sainz resumió sus primeras vueltas con este coche en Silverstone da buena muestra del estado de ánimo que se respira en el equipo: «Todo ha salido bien, es buena noticia, porque la vuelta de instalación de un coche recién nacido es siempre un poco difícil, pero todo funcionó como debería».

Con lugares comunes como esta declaración nada más dar las primeras vueltas, durante esa especie de rueda de prensa que dieron en Silverstone hubo tiempo para dar más contenidos a las redes sociales que para declaraciones útiles. Tanto es así que incluso fue objeto de debate el mote que le van a poner a la pareja de pilotos, ya bautizados como 'Carbono' (por Carlos y Albon-o), o incluso 'Love Island', una suerte de 'Isla de las Tentaciones' a la británica.

Más allá de los momentos humorísticos y que dejaron claro que este es un equipo más inglés que el té de las cinco de la tarde, el reto que asume Williams no es nada fácil. «Nada es imposible», asumió Vowles ante los medios de comunicación. Pero tampoco se pueden llevar por la ilusión. El mejor resultado del año pasado para el equipo fue en Azerbaiyán, cuando lograron 10 puntos. Sainz está acostumbrado a pelear por mucho más y tendrá que acostumbrarse a ello si no quiere desesperarse por no estar en la zona alta.