Leyún y Del Cid ganan entre el barro el tramo de Aldeanueva

El XIX Tramo de Tierra de Aldeanueva de Ebro Maikel del Cid tuvo que lidiar el domingo con el problema del barro. La lluvia caída ... en la localidad afectó a los caminos, convertidos en barrizales. Según explica Javier Blanco, de la Escudería Autona, organizadora del evento, hubo que eliminar una bajada peligrosa por seguridad, para evitar riesgos. «En la primera toma de notas acortamos el recorrido en 400 metros. Con los primeros coches, el barro se movió y empezaron a quedarse hasta llegar a unos dieciséis vehículos atrapados en fila. La toma de notas terminó a las 11.00 horas en lugar de a las 10.00», indica.

Al final, las tres pasadas cronometradas se hicieron por un trayecto de 9,800 kilómetros en lugar de 10,200 previstos de cronometraje real, todo por caminos del término municipal de Aldeanueva de Ebro.

El tramo tuvo cincuenta participantes, el máximo permitido por el reglamento, y siete vehículos se quedaron fuera al completarse el cupo. «Los que salían primero lo tuvieron más complicado porque iban marcando y limpiando. Esto favoreció a los que comenzaban más atrás», señala Blanco.

En esta última carrera de la temporada de tierra, el ganador fue Javier Leyún, pilotando un Skoda Fabia Rally 2 EVO, con Ion del Cid como copiloto, con un tiempo total de 22.03.200. En segunda posición quedaron José María San José y Patricia Grande con un Nissan Micra N5 y 22.26.700. En tercer lugar subieron al podio los riojanos Óscar Ruiz y Jorge Arnedo con un Opel Kadett Turbo 4x4 y 22.34.500

Respecto al Campeonato de la escudería Autona, esta prueba del domingo no contó con los aspirantes Jesús Muro, por un accidente sufrido en Borja, ni Óscar Martínez, por un tema familiar que le impidió participar. Esto le puso muy fácil a Javier Leyún hacerse con el primer puesto de la competición con 89 puntos. El segundo lo ocupa Óscar Martínez con 77 puntos e Iñaki Tijera es tercero con 72.

A expensas de la confirmación oficial por parte de la Federación Riojana de Automovilismo, según indica Javier Blanco, el ganador del campeonato riojano es Jesús Muro con el copiloto Felipe San Juan y el subcampeonato recae en Óscar Ruiz y Jorge Arnedo.

En la copa Peugeot 206 se entregó el premio el domingo en Aldeanueva al campeón Alain Acillona con Kepa Urresti como copiloto. El subcampeón fue Jokin Gutiérrez con Markel Muniategiandikoetxea como copiloto.

Terminado el campeonato de tierra, comienzan las reuniones para preparar la próxima temporada que previsiblemente arrancará entre marzo y abril.