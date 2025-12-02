LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Skoda Fabia Rally2 EVO de Javier Leyún y el copiloto Ion del Cid ganador del tramo de Aldeamueva y del Campeonato de Autona. Jorge Lázaro
Automovilismo

Leyún y Del Cid ganan entre el barro el tramo de Aldeanueva

A falta de confirmación de la Federación Riojana, Jesús Muro y Felipe San Juan son los vencedores del Campeonato de La Rioja 2025

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:34

Comenta

El XIX Tramo de Tierra de Aldeanueva de Ebro Maikel del Cid tuvo que lidiar el domingo con el problema del barro. La lluvia caída ... en la localidad afectó a los caminos, convertidos en barrizales. Según explica Javier Blanco, de la Escudería Autona, organizadora del evento, hubo que eliminar una bajada peligrosa por seguridad, para evitar riesgos. «En la primera toma de notas acortamos el recorrido en 400 metros. Con los primeros coches, el barro se movió y empezaron a quedarse hasta llegar a unos dieciséis vehículos atrapados en fila. La toma de notas terminó a las 11.00 horas en lugar de a las 10.00», indica.

