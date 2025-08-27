LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Nagovitsyna, en una de sus ascensiones a la montaña. N. NAGOVITSYNA

El rescate imposible de Nagovitsyna

Kirguistán suspende las operaciones para salvar a la montañera rusa, que se rompió una pierna a 7.150 metros tras hacer cumbre en el Pobeda

Juan Pablo Martín

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:15

La alta montaña concede contadas oportunidades. «Sabemos dónde está, pero es imposible acceder a ella». El domingo pasado Dmitri Grekov, responsable del campo base del ... pico Jengish Chokusu –también conocido como Pobeda– confirmó a la agencia de noticias rusa TASS la imposibilidad de rescatar con vida a la alpinista Natalia Nagovitsyna. Los helicópteros de Kirguistán no tienen capacidad de volar a semejante altura. La montaña más elevada del país (7.439 metros) se ha cobrado una nueva víctima.

