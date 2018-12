CULTURISMO «Para nada pensaba que con 20 años iba a ir al Mister Universo» Héctor Antoñanzas con la medalla de campeón Júnior. :: l.r. Héctor Antoñanzas Culturista El joven calagurritano decidió en su niñez que quería ser como Arnold Schwarzenegger y en el 2018 ha ganado el Campeonato Júnior de España, en Alicante SANDA SÁINZ Miércoles, 12 diciembre 2018, 13:55

El calagurritano Héctor Antoñanzas Moreno tiene 20 años y se ha convertido en un culturista con mucho futuro después de lograr importantes éxitos este año como el primer puesto en el Campeonato Júnior de España y competir en Mister Universo, en Alemania.

- ¿Cuándo se interesó por el culturismo?

-Desde pequeño, igual tendría 6 años. Vi a Arnold Schwarzenegger en la película Terminator y decidí que quería estar así. Me impactó muchísimo. Quería ir al gimnasio pero no fue hasta segundo de ESO cuando mi madre me dijo: si apruebas te apunto. Tenía 14 años y comencé al ir al gimnasio Aoki. Sigo en esto gracias, en gran parte, al monitor Mirel y a mi compañero Benner, que son los que me han ido dirigiendo.

Mientras continúa formándose, Antoñanzas ha iniciado su labor como entrenador

- ¿Desde cuándo compite?

- La primera vez a los 17 años, en Sénior, porque no había Júnior. Quedé subcampeón en La Rioja y cuarto en el Interprovincial (norte de España). Al año siguiente volví a competir en Júnior y quedé primero en La Rioja y tercero en interprovincial en Sénior. Con 19 años no me presenté a competiciones y ahora con 20 y nuevo preparador (Carlos Asensio, de Valladolid) he logrado un cambio espectacular.

- ¿Qué ha conseguido este año?

- En Torrejón de Velasco (Madrid) logré un tercer puesto en Sénior; luego gané el campeonato de España Júnior celebrado en Alicante; en otra competición de España en Arganda del Rey obtuve un sexto puesto en Sénior y me escogieron para acudir con la selección española al Mister Universo en Hamburgo, donde quedé octavo, estando entre los diez mejores de mi categoría.

- ¿Le vino bien parar el año pasado para lograr los éxitos ahora?

- Sí, pero para nada pensaba que con 20 años iba a ir al Mister Universo. Para mí es un sueño que se está cumpliendo.

- ¿Qué tiene previsto para el 2019?

- Volver a Mister Universo con la selección, salir al Europeo y seguir cogiendo tablas en regionales en Sénior.

- ¿Cuánto tiempo entrena?

- Según el tipo de entrenamiento, pero procuro hacerlo desde los cuarenta y cinco minutos a un máximo de una hora y media al día, de lunes a sábado en Calahorra. Una vez al mes acudo a Valladolid para que me chequee el míster.

- En Calahorra trabaja como entrenador ¿no?

-Sí. Entreno a gente de todo tipo y me sigo formando. Mi objetivo es poder vivir del culturismo y el día de mañana ser un buen preparador y atleta.

- ¿Qué requiere este deporte?

- Mucho sacrificio y constancia. Dieta todo el año en la que destaca la cantidad de hidratos y proteínas, según el periodo de preparación en el que esté. Los estados físicos que se ven en las competiciones son momentáneos, porque aguantar ese físico todo el año resulta inviable.

- ¿Cómo lleva el cuerpo estos cambios?

-Se lleva bien, lo peor es la fase de definición porque restringes la comida pero luego la de volumen es más agradecida.