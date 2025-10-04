LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El mes de octubre comienza en Arnedillo de nuevo a la carrera

I. Aparicio

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:20

La localidad riojabajeña de Arnedillo regresa un año más con su ya tradicional carrera de Trail que celebrará su cuarta edición. Alrededor de 300 corredores se darán cita en el municipio para disputar el evento, que esta vez no irá acompañado por la carrera nocturna a diferencia de anteriores ediciones.

Las modalidades sí que serán las usuales. Destacando la prueba principal, la trail larga, que cuenta con un recorrido de 26 kilómetros con 1.400 metros de desnivel positivo. También tendrá lugar la modalidad corta de 15km y 800 metros de desnivel, y la marcha no competitiva, también de 15km de recorrido y el mismo desnivel.

Al igual que en pasadas ediciones, la Trail cuenta como prueba puntuable para la Copa de Otoño del circuito La Rioja Mountain Races Chiruca, asique la prueba promete ser de muy alto nivel con corredores experimentados.

