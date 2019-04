Marta Ortega y Marta Marrero reeditan en Logroño el título ganado en Marbella Sonia Tercero Las 'Martas' vencieron a Alejandra Salazar y Ariana Sánchez por 3-6, 7-5 y 6-3 MARTÍN SCHMITT Logroño Domingo, 14 abril 2019, 16:32

La pareja compuesta por Marta Ortega y Marta Marrero vencieron a Alejandra Salazar y Ariana Sánchez por 3-6, 7-5 y 6-3, adjudicándose así la primera edición del Logroño Open World Pádel Tour y reeditando el título obtenido ante las mismas rivales hace un mes en Marbella. Gracias a su constancia y a saber sobreponerse a un mal inicio de partido, las 'Martas' celebraron un nuevo título que les aúpa como la dupla número uno mundial.

En los juegos iniciales cada pareja fue sacando adelante su servicio, aunque parecían más cómodas en pista Alejandra Salazar y Ariana Sánchez, verdugas el sábado de la riojana Eli Amatriain y Patty Llaguno. Las 'Martas' parecían no terminar de adecentarse en la pista del Palacio y perdieron el saque en el octavo juego del encuentro (5-3) después de un intercambio de golpes en las que Marrero y Ortega estuvieron siempre a la defensiva. Así las cosas, la madrileña y la catalana se llevaron la primera manga por 6-3.

Las 'Martas' no tardaron en reaccionar y a la primera de cambio rompieron el saque a sus rivales para ponerse 2-0 al frente del segundo set. Salazar y Sánchez devolvieron gentilezas en el siguiente cambio para igualar las cosas (3-3) con el saque a favor de Salazar.. Ortega parecía más desacertada y Marrero, extenista profesional, intentaba mantener el tipo aunque se precipitaba por momentos. No obstante, el ritmo de menos a más impuesto por la canaria y la madrileña les permitió, no sin antes dejarse el alma en seis intentos infructuosos, romper el servicio de Ariana Sánchez para ganar el set 7-5 e igualar la contienda.

El Logroño Open se definiría en un último set. Y el golpe de moral que significó ganar el segundo set con sufrimiento dio alas a las 'Martas' que gracias a la rotura del servicio de Sánchez. Algo que no aprovecharon la canaria y madrileña ya que Ortega no pudo mantener su saque (2-1). Pero un nuevo quiebre, esta vez a Sánchez, volvió a poner el barco de las 'Martas' viento en popa. Sánchez y Salazar parecían desincharse al tiempo que la canaria y la madrileña ponían las cosas 4-1. Visto para sentencia. Las 'Martas' cerraron el encuentro 6-3.