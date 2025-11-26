La llama olímpica ya viaja de Olimpia a Milán

Ceremonia de encendido de la llama olímpica para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026

Javier Varela Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:46 | Actualizado 13:54h.

Comienza la cuenta atrás de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. La antorcha que iluminará esta cita olímpica comenzó este miércoles su esperado recorrido tras ser encendida en Olimpia, Grecia, en una ceremonia que combinó tradición, simbolismo y ciertos ajustes obligados por el mal tiempo.

Aunque la liturgia suele desarrollarse entre las ruinas del histórico santuario griego, la amenaza de lluvia obligó a trasladar el acto oficial al interior del Museo Arqueológico de Olimpia. Sin embargo, el fuego ya había sido generado de manera ritual en el Templo de Hera durante un ensayo realizado el lunes, aprovechando que la lluvia había dado un respiro.

Este momento simbólico del encendido de la llama representa la unión entre los Juegos antiguos y modernos, y es una tradición que se sigue desde 1936. El sitio arqueológico de Olimpia es el lugar de nacimiento de los Juegos Olímpicos. Fundado en el siglo VIII antes de Cristo, estaba dedicado a Zeus y albergó los Juegos Olímpicos durante más de 1.000 años.

The #MilanoCortina2026 flame is officially lit in Ancient Olympia! 🔥



First torchbearer, rower Petros Gkaidatzis, begins the Olympic Torch Relay, carrying the spirit of the Games toward Italy. 🇮🇹 🤩 pic.twitter.com/JhX6xxXPLn — IOC MEDIA (@iocmedia) November 26, 2025

En esa ocasión, la actriz Mary Mina, en su rol de Suma Sacerdotisa, empleó la luz solar concentrada en un espejo cóncavo para dar vida a la llama, siguiendo el procedimiento ancestral. En el encendido estuvo presente Kirsty Coventry, exnadadora y presidenta del Comité Olímpico Internacional, que incidió en la carga simbólica del encendido. «Esta llama no sólo representa las aspiraciones de los atletas, sino también los sueños de quienes creen en la fuerza transformadora del deporte», señaló.

El primer relevista de la llama olímpica ha sido Petros Gkaidatzis, piragüista y medallista de bronce en los Juegos de París 2024.

Llegará a Italia el 4 de diciembre

Tras una semana de recorrido por Grecia, que incluye unos 2.200 kilómetros y varias paradas emblemáticas, la antorcha será entregada el 4 de diciembre a los organizadores italianos. A partir de entonces, iniciará el relevo nacional, que abarcará las 20 regiones, 110 provincias y unos 300 municipios del país antes de la inauguración oficial del 6 de febrero de 2026 en el estadio Giuseppe Meazza de Milán.

El fuego olímpico llegará a Roma el 6 de diciembre y atravesará todo el territorio italiano hasta alcanzar Milán un día antes de la apertura de los Juegos. Allí, miles de relevistas culminarán un viaje que conecta mitología, tradición y deporte en la antesala del gran evento invernal de 2026.