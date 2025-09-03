LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Iván Martínez Sota, en una imagen de archivo.
Natación

Iván Martínez ficha por el CN Barcelona

El nadador riojano seguirá entrenando en Madrid, ya que vive en la Residencia Blume de deportistas

La Rioja

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:05

El riojano Iván Martínez, uno de los principales especialistas en las modalidades de espalda de España, militará a partir de ahora en el Club Natación Barcelona, al que llega desde el club riojano Las Norias, en el que había militado cinco temporadas.

Iván Martínez (Aldeanueva de Ebro. La Rioja. 2003) seguirá entrenando en Madrid, ya que vive en la Residencia Blume de deportistas y buscará continuar con su progresión a partir del Campeonato de España de piscina corta en noviembre.

El riojano, internacional con España tanto en categoría júnior como absoluta, ha explicado a EFE que le ha costado mucho dar este paso «pero quería plantearme nuevos retos» en especial participar en la Copa de España «y en La Rioja no había una competición en la que me pudiera clasificar».

Además «quería más oportunidades de relevos en el Campeonato de España y ese tipo de competiciones», ha detallado.

Martínez ha incidido en que «es algo que me ha dado mucha pena, ha sido una decisión difícil, pero creo que es lo mejor para progresar».

A sus 22 años además «tengo que ir quemando etapas y esta era una buena oportunidad», ha concluido.

