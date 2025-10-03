LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Hugo Renedo, en el medio, posa junto al trofeo de campeón de España júnior de kitesurf en Cádiz. L. R.
Kitesurf

Hugo Renedo, el riojano que vuela con el viento

El joven de Albelda se ha proclamado campeón de España de Kitesurf en la categoría más extrema, el Big Air, con apenas un año y medio de experiencia

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:17

Comenta

En Albelda no hay mar ni nada que se le parezca, pero en sus calles reside el actual campeón de España júnior de kitesurf. Él ... es Hugo Renedo y a sus 15 años se ha labrado un nombre en la modalidad más extrema y espectacular de este deporte, el Big Air; aquella en la que los riders vuelan con la tabla hasta los veinte metros de altura, desafiando al viento y la gravedad con sus acrobacias imposibles. Apenas lleva un año y medio practicándolo, pero este riojano tuvo claro desde un principio que su hábitat natural estaba entre los azules de la costa. «La primera vez que me puse de pie sobre la tabla sentí que era mi deporte. Noté que tenía algo distinto, que podía destacar», cuenta con una mezcla de orgullo y humildad.

