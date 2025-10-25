LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Gazi Khalidov (izquierda) y Fernando Heredia (derecha) posan con el cinturón del peso semipesado en juego esta noche. Juan Marín
Boxeo | Velada Histórica en La Rioja

Gazi Khalidov se sube a la báscula frente a Heredia

El púgil riojano cumplió con el pesaje y recibió los guantes en el sorteo previo a la disputa del Campeonato de España de esta noche

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:40

Comenta

El polideportivo de Las Gaunas se convertirá en el corazón del boxeo nacional esta noche. Y es que la comunidad vivirá una velada única, con ... cinco combates profesionales y uno amateur, todos ellos con presencia local; un hecho insólito que ya convierte la cita en histórica antes incluso de que suene la primera campana. Pero el momento culminante llegará al final, cuando el riojano Gazi Khalidov se mida al veterano balear Fernando Heredia por el Campeonato de España del peso semipesado, un combate que puede cambiar para siempre los anales del boxeo riojano.

