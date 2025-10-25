Gazi Khalidov se sube a la báscula frente a Heredia

El polideportivo de Las Gaunas se convertirá en el corazón del boxeo nacional esta noche. Y es que la comunidad vivirá una velada única, con ... cinco combates profesionales y uno amateur, todos ellos con presencia local; un hecho insólito que ya convierte la cita en histórica antes incluso de que suene la primera campana. Pero el momento culminante llegará al final, cuando el riojano Gazi Khalidov se mida al veterano balear Fernando Heredia por el Campeonato de España del peso semipesado, un combate que puede cambiar para siempre los anales del boxeo riojano.

El día ha llegado. Gazi está ante su gran noche, la que puede coronarle como campeón de España y otorgar a La Rioja su primer título nacional dentro de la disciplina. Historia por partida doble. El trabajo está hecho y las sensaciones no pueden ser mejores. Ayer, en el Ko Warrior Club, su gimnasio y auténtico cuartel general de la disciplina en la comunidad, se llevó a cabo el pesaje oficial y el sorteo de guantes.

Con la serenidad de quien confía en su preparación, Gazi se subió a la báscula marcando 79 kilos, dentro del límite de 79,378 kilos y con la ilusión intacta. «He hecho los deberes. Estoy preparado para la guerra», confesó junto a su entrenador, José Ignacio Barruetabeña, dejando claro que sus puños llegan más afilados que nunca tras semanas de exigente trabajo.

El cara a cara con Fernando Heredia, su rival, dejó un ambiente de respeto y de máxima admiración. Eran rivales, pero también compañeros y eso se notó desde el principio con risas y conversaciones cómplices. Dos estilos, dos generaciones y un solo objetivo: el cinturón dorado. Heredia, con experiencia y oficio, se encontró frente a un Gazi contenido en gestos, pero con fuego en la mirada. Las chispas saltaron, sí, pero la verdadera batalla se librará sobre el cuadrilátero de Las Gaunas, ante un público que promete llevar en volandas a su boxeador.

Antes del combate estelar, la velada ofrecerá un completo cartel con cinco emocionantes enfrentamientos, que también tuvieron su respectivo duelo de miradas previo en el gimnasio. En el terreno amateur, Abde abrirá la noche frente a Ignacio Mendoza, de Vitoria. En el campo profesional, Germán se medirá al barcelonés José Luis Commisso, Annouar se enfrentará a Martxel Sagarzazu de San Sebastián, Chimo cruzará guantes con Cristian Ávila, y Mateo buscará la victoria ante Jesús Bravo, llegado desde Madrid.