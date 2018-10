Judo Entrevista a Niko Shera: «Mi oro va a ser un plus para que todos aprovechen el dinero que llegue» 02:16 Nikolov Sherazadishvili, durante la entrevista en la sede de Vocento en Madrid. / Alberto Ferreras Entrevista «Ya me dicen que no esperan menos de mí en los Juegos de Tokio, pero ahora lo difícil es mantenerse, porque me tendrán más ganas», reconoce el primer campeón del mundo del judo masculino español AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 10 octubre 2018, 07:41

Con sólo 22 años se ha convertido en el primer campeón del mundo de la historia del judo masculino español. Los padres de Nikolov Sherazadishvili decidieron emigrar a España en 2010 y él debió esperar cuatro años para obtener la nacionalidad. El judoca español de origen georgiano perdió a su padre hace un año y a él dedica el oro que conquistó el pasado 24 de septiembre en Bakú (Azerbaiyán). Ahora quiere compaginar el deporte con estudios de márketing en la UCAM, pero mientras espera a entrar en la Universidad, trabaja para lanzar una marca de ropa de algodón orgánico llamada Lenit. Sin embargo, Niko Shera no dejará de prepararse para conquistar medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

-¿Por qué eligió la nacionalidad española?

-Fue decisión de mis padres venir a Madrid, cuando yo tenía 13 años. Era para un futuro mejor para nosotros. Pensaron en mi hermano y en mí. Él jugaba al fútbol, pero se lesionó el tobillo, le operaron y no se ha recuperado bien, mientras que yo aquí estoy, con el judo, siguiendo los pasos que dio mi padre. Ha sido el destino, y estoy orgulloso de estar aquí.

-Le ofrecieron mucho dinero por nacionalizarse turco.

-Sí. Hay países que están muy avanzados y a deportistas que ven que tienen futuro suelen hacerles un contrato de cuatro años o de ocho, dependiendo de la edad, y ofrecen muchísimo dinero para que se nacionalicen. A mí me querían nacionalizar a partir de los Juegos de Río (2016) y hasta Tokio. Creo que tomé la decisión más justa y honesta.

-¿Por qué eligió el club de Quino Ruiz (subcampeón mundial en 2001) en Brunete?

-Cuando llegué a Madrid un amigo de mi padre preguntó por un club, por cuál era el mejor club de Madrid. Nos dijeron otro club, en el que entrenaba dos horas a la semana y era muy poco para mí. Buscaba un gimnasio donde se entrenara todos los días. Al año fui al Centro de Alto Rendimiento, donde me crucé con un compañero de judo y me presentaron a Quino. Le pregunté que si entrenaban todos los días. ¿Pero todos los días?, le insistí. Sí, dos horas, me contestó. Yo que entrenaba dos horas a la semana... Y fui, y es que no sólo se entrenaba todos los días, sino que no teníamos ni vacaciones.

-Es entonces de los deportistas a los que les gusta machacarse.

-Si no, para hacer esto es muy complicado. Yo creo que es imposible. Me encanta la competición, pero sin una constancia diaria no sería posible conseguir estos resultados.

-Quino será más que un entrenador para usted.

-Él para mí y yo para él. Por eso su club tiene tan buena cantera y tanto nivel, porque el que pise el tatami del club es como parte de la familia. Yo digo que es como mi segundo padre, y yo como su hijo. El trato que tenemos no es sólo deportivo y profesional, sino como familia.

-¿Qué le dijo antes de la final?

-Yo estaba muy, muy centrado en la competición, y no tenía tiempo ni para ponerme nervioso. En el pasillo, antes de salir a la final, es el momento en el que hablamos nosotros y me decía: 'Estás a un paso de hacer historia'. Y se iba otra vez, porque estaba muy nervioso y volvía: 'Estás a un paso de hacer historia'. Estaba más nervioso que yo, que estaba tan centrado que no quería pensar en otras cosas, porque eso desconcentraba.

-¿Lleva bien en competición entonces estar tranquilo?

-Sí. Eso me dicen, que no se me nota que estoy nervioso. Aunque está clarísimo que lo estoy, intento que se me note lo menos posible.

-¿Cómo ha sido la preparación hasta ser campeón del mundo? ¿Sin fiestas? ¿Sin vacaciones?

-Eso es, sí, y con una nutrición estricta y entrenamientos muy duros.

-¿Había soñado alguna vez con esto, tan joven ser campeón del mundo?

-Había soñado con quedar campeón del mundo, pero tan joven no lo había pensado. Ha llegado muy rápido y estoy contento de haberlo conseguido tan joven. Ahora hay que estar muy concentrado para seguir y no bajar de ahí.

-¿Qué será más difícil ahora? ¿Mantenerse?

-Yo creo que siempre es mucho más difícil mantenerse. Llegar es difícil, pero es más difícil mantenerse, porque la gente me va a tener más ganas, me van a estudiar mucho más y tengo que aceptar esa presión y verlo como algo positivo.

-¿Para asimilar esa presión trabaja psicológicamente?

-La cabeza es lo más importante. Ser fuerte de cabeza para pasar los obstáculos que hay, aunque no hay que verlos como obstáculos, sino que es algo positivo, porque eres número uno y así lo tienes que demostrar.

-Llegó al Mundial como número tres y tras el título ahora casi se le exige un oro en Tokio.

-Ya me han dicho que no esperan algo menos, pero ya sabemos el deporte lo difícil que es. Es muy difícil estar siempre el número uno, pero mi objetivo y mi sueño es el oro en Tokio. Eso está claro.

-Alejandro Blanco, el presidente del COE, que es séptimo Dan en judo (Shara es tercer Dan), ¿le ha dicho ya que va a ganar medalla en Tokio?

-No me ha dicho de ganar, pero él está muy contento, porque me ha visto crecer y lo ha visto todo de mí desde pequeño y eso hace que lo sienta más. Con la medalla del Mundial dice que se ha puesto a llorar. Llevaba mucho tiempo sin llorar y tras la final se puso a llorar.

-Su madre y su hermano (mellizo) también llorarían.

-Estuvieron allí. Cuando quedé campeón Quino rompió a llorar y en las gradas se abrazaban españoles y georgianos. Yo creo que todo el pabellón se estaba dando abrazos. Yo dije: 'No me voy a poner yo a llorar que si no se pone toda mi familia también'. Con Quino ya estaban llorando bastante los demás. Yo intento no llorar. Prefiero sonreír antes que llorar.

-¿Qué va a significar su oro para el judo?

-Esto es muy, muy importante para el judo. Va a dar una motivación a los pequeños y a mi equipo, con los que estoy viajando siempre con la selección. A los que no sigan el judo esto también va a llamar la atención. Para los niños y para todos la motivación va a ser que si yo puedo ellos también pueden. Si yo lo he conseguido ellos también pueden.

-¿Y para relanzar el judo con ayudas institucionales y publicitarias?

-A este deporte le va a dar un extra. Va a ser un plus para los viajes que no podíamos hacer o algunos para los que no había presupuesto para todo el mundo. Con los sponsors va a ser un extra para que podamos viajar más y para que todos puedan aprovechar ese dinero y sacar mejores resultados.

-¿Ha echado en falta que no ha habido suficiente ayuda?

-Se puede mejorar para mí y para todos, y yo creo que esto va a mejorar.

-¿Ya tiene en mente los Juegos Olímpicos?

-Ahora voy a pasar al Plan ADO y de mi cabeza nunca va a salir el sueño de Tokio aunque esté de vacaciones (en Georgia). En mi cabeza está sacar medalla. No me gusta hablar de lo que voy a hacer, pero voy a dar lo mejor de mí para hacer el mejor resultado.