Foto de familia durante la presentación del Máster de Verano en Las Norias. M. H.
Natación

Logroño será sede el próximo verano del Campeonato de España Máster de natación

Las Norias acogerá del 2 al 5 de julio una cita que espera contar con la participación de 1.500 nadadores de máximo nivel

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:14

Las instalaciones de Las Norias se convertirán del 2 al 5 de julio de 2026 en el gran escenario de la natación española con la ... celebración del Campeonato de España Máster de Verano, que reunirá a más de 1.500 deportistas de todo el país. El evento, organizado por la Real Federación Española de Natación (RFEN) y la Federación Riojana de Natación, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja, aspira a batir el récord histórico de participación y consolidar a la capital riojana como una referencia en el calendario deportivo nacional.

