Logroño será sede el próximo verano del Campeonato de España Máster de natación

Las instalaciones de Las Norias se convertirán del 2 al 5 de julio de 2026 en el gran escenario de la natación española con la ... celebración del Campeonato de España Máster de Verano, que reunirá a más de 1.500 deportistas de todo el país. El evento, organizado por la Real Federación Española de Natación (RFEN) y la Federación Riojana de Natación, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja, aspira a batir el récord histórico de participación y consolidar a la capital riojana como una referencia en el calendario deportivo nacional.

El presidente de la RFEN, Fernando Carpena, expresó la ilusión de volver a Logroño tras décadas sin acoger una gran cita acuática de estas características y recordó que la última fue en 1996. Subrayó además el carácter único del campeonato, que reunirá a deportistas de entre 20 y 98 años, convirtiéndolo en «un ejemplo de superación y de cómo el deporte puede ser una forma de vida». Carpena destacó también que el evento atraerá a nadadores con récords mundiales y que «será una experiencia para vivir la ciudad, su gastronomía y su entorno».

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, celebró la recuperación de una gran cita de la natación para la ciudad, señalando que este campeonato «sitúa de nuevo a Logroño en el mapa deportivo nacional» y que, por su carácter familiar y participativo, «llenará de vida las instalaciones y las calles de la ciudad, generando un importante beneficio económico y social».

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, destacó el impacto que el campeonato tendrá en La Rioja, estimando miles de pernoctaciones –en torno a unas 10.000– y una notable proyección turística. Recordó además que el verano de 2026 será especialmente intenso, con la celebración también del Mundial de Frisbee junior y los Campeonatos de España de Atletismo, que consolidarán a Logroño como un destino deportivo.