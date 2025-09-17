Logroño Deporte amplía en 167.384 euros las ayudas a los clubes referentes

El Ayuntamiento de Logroño destinará para la temporada 2025/26, a través de Logroño Deporte, 1.320.366 euros para nueve equipos deportivos de referencia ... de la ciudad, según el acuerdo del Consejo de Administración consistorial. Se trata de 167.384 euros más que la campaña anterior, lo que supone un incremento del 14,5 por ciento.

El club que se lleva la cuantía mayor es, como es habitual, el Balonmano Ciudad de Logroño, que recibirá 362.398 euros, el mismo dinero que en los últimos cuatro ejercicios. Le sigue el DUX Logroño, que gracias a su ascenso a la Liga F apercibirá 200.000 euros (el año pasado su ayuda alcanzaba los 95.000 euros). El Grafometal Sporting La Rioja recibirá una partida de 180.000 euros, la misma cantidad que la temporada anterior.

El Clavijo es uno de los clubes que ha visto reducida su ayuda de 185.535 euros a los 140.000 actuales, misma cifra que recibirá el LogroBasket, conjunto que ascendió a la Segunda FEB y que ve incrementada su subvención en 112.000 euros. El Unibasket, que apercibirá 120.000 euros, también ve incrementada su partida al ascender a la Liga Femenina Challenge. El año pasado el equipo recibió 56.258 euros.

Los otros equipos que reciben idéntica subvención a la del año pasado son la UD Logroñés y la SD Logroñés, con 75.000 euros para cada una de las entidades. Por último, el Milenio Masculino repite la misma cuantía (27.968 euros).

«Diferencias hay puesto que este año se han conseguido tres ascensos en equipos logroñeses, con lo cual ha habido que reajustar las cantidades. Y Logroño Deporte ha hecho un esfuerzo para incrementar un 14,5%, como ha dicho el alcalde, respecto al año pasado», comentó Francisco Iglesias, presidente de Logroño Deporte, que comentó que el pago de estas cuantías se realizarán en tres partidas, la primera ya abonada esta mañana.

Iglesias comentó que los criterios para designar las cuantías a los clubes de referencia toman en cuanta la categoría en la que están. También se tiene en cuenta el número de licencias en deporte base, el presupuesto estimado «que nos han hecho llegar y que luego tendrán que justificar». «Hay una serie de criterios tanto para la concesión como también para la justificación, luego una serie de documentación que tendrán que aportar antes de abonar ese tercer plazo y que podrá ajustar o no las cantidades finales dependiendo de la justificación que puedan hacer», señaló el presidente de Logroño Deporte.

Por su parte, el alcalde de la capital, Conrado Escobar, comentó que se trata de «una cita importante para el deporte», «una cita de la máxima relevancia en lo económico, en lo turístico, en lo que es marca ciudad y también para el deporte, lógicamente», dijo el primer edil. «Estamos hablando de una inversión, una inversión que ya ha sido aprobada por unanimidad en el seno de la empresa pública Logroño Deporte», opinó. «Se ha tenido que acomodar esa inversión a la realidad deportiva que cada vez es más intensa, más diversa, más saludable y cada vez tiene un protagonismo más femenino», agregó Escobar

«Es esfuerzo de todos los logroñeses que sirve para que los clubs tengan la mejor vida posible en la parte organizativa. Pero eso conlleva también una serie de responsabilidades con la ciudad y con el deporte base en general. Se trata de que con estas aportaciones, también los clubs suscriben un compromiso con el deporte base en su conjunto. Estos clubs ocupan la cúspide deportiva, pero por debajo de la cúspide deportiva hay una pirámide virtuosa del deporte», explicó. «Pirámide virtuosa que se apoya dentro de esa referencia máxima, pero que cuenta con una base social que permite aspirar a ese espejo al que los chavales, los chavales y las chavalas aspiran», añadió.