Zabala elige sus pelotas. S.T.

Javier Zabala

Pelotari riojano finalista del Cuatro y medio
«Tampoco nos vamos a volver locos. Ganemos o perdamos, la pelota sigue»

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:04

Tranquilo y midiendo sus respuestas, Zabala compareció ante una poblada sala de prensa en el frontón Bizkaia. «Su golpe favorito de costado de izquierda. Peio ... tiene muchos golpes diferentes, puede abrir hueco por el ancho, puede jugarla rápido por pared... Creo que es con lo que más cuidado hay que tener». Así radiografiaba Zabala a su rival del domingo.

larioja «Tampoco nos vamos a volver locos. Ganemos o perdamos, la pelota sigue»

