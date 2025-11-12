Javier Zabala
Logroño
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:04
Tranquilo y midiendo sus respuestas, Zabala compareció ante una poblada sala de prensa en el frontón Bizkaia. «Su golpe favorito de costado de izquierda. Peio ... tiene muchos golpes diferentes, puede abrir hueco por el ancho, puede jugarla rápido por pared... Creo que es con lo que más cuidado hay que tener». Así radiografiaba Zabala a su rival del domingo.
El delantero repasó lo que está significando para La Rioja volver a contar con un finalista dieciocho años después: «Parece que hemos conseguido ya la chapela por el movimiento que hay en La Rioja pero queda el paso más difícil». «También –sigue– estamos de celebración porque nos hemos metido en una final, que siempre cuesta mucho. Es un premio al trabajo mío y de mi gente. Vamos a ir con todo sabiendo que podemos hacer historia dieciocho años después, pero sabemos que cuando se salta a la cancha hay uno que gana y otro que pierde, así que tampoco nos vamos a volver locos. Ganemos o perdamos, la pelota sigue».
Durante su intervención Javier Zabala reconoció que el saque puede ser clave y recordó que se encuentra muy cómodo restando: «Estoy restando muy bien en los entrenamientos y en los partidos. Puede ser clave restar largo, intentar que él no te gane la delantera y lleve el tanto a su favor».
