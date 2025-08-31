LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El paso de la ronda por Ezcaray estuvo acompañado por multitud de aficionados y curiosos que se acercaron para ver a algunos de los mejores ciclistas del mundo.

Un invierno sin nieve y llueve en agosto

El ciclismo de Vingegaard y el agua hacen soñar a los ciclistas aficionados y sus móviles, agolpados en las curvas y con paellas para disfrutar un poco más de la épica de las dos ruedas

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:07

Valdezcaray es nieve. O debiera serlo. Pero a falta del polvo blanco bueno es el ciclismo para darle vida a una cima y a una montaña riojanas únicas. Todo el invierno sin nevar y el 31 de agosto aparece la lluvia, intensa por momentos, para dar la bienvenida la Vuelta, que no visitaba esta cima desde el año 2012. Maldita mi suerte.

El ciclismo es sol, lluvia y épica. Pero también curvas. El aficionado a las dos ruedas se dejó ver durante muchos metros del largo recorrido, que una vez en tierras de La Rioja Alta evitó la Autovía del Camino y transitó por nacionales y comarcales. Llovia y salía el sol. El gentío agolpado en la calle San Roque y en la plaza Jerónimo Hermosilla, en Santo Domingo, hacía presumir el atractivo del final de etapa, aunque fue ya en el inicio del puerto, a 17 kilómetros de la cima, cuando el aroma a ciclismo creció. Qué sería de éste sin las curvas, sin las paellas. Sirven para tomar posiciones, para ver pasar al pelotón, o varios pelotones, con más pausa. Vuelan. Esas curvas repletas de caravanas que recuerdan la jarana de la noche anterior; esas cunetas llenas de bicicletas, para los que han madrugado y se han echado a un puerto de Primera, hasta que este les ha puesto en su sitio. Chubasqueros, paraguas, sombreros, banderas... y muchos móviles. De tanto grabar se pierden la realidad. Y esa realidad fue espectacular porque Jonas Vingegaard quiso alzar su copa y brindar por un posible triunfo en la Vuelta. Su color de piel esconde su fortaleza. Apenas se habían consumidos las primeras paellas y el danés lanzó un ataque que alborotó al personal. Estaba subiendo a 34 kilómetros por hora en rampas que oscilaban entre el 7 y el 10% de desnivel. Velocidad que otros alcanzamos... bajando. En esos momentos, el móvil estorbaba, porque no se puede aplaudir con el móvil y menos lloviendo. El ambiente estaba en esos primeros kilómetros de ascenso. Ciclismo puro donde pocos lo esperaban ya que entendían que un puerto como Valdezcaray no iba a brindar semejante espectáculo. Vingegaard sonrío, por dentro; mientras Joao Almeida acabó calado y enfadado con Tom Pidcock, que apenas le dio un relevo y le mojó la oreja en línea de meta. Ciclismo también.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Laurel ya no es lo que era
  2. 2 El granizo sorprende a varias localidades riojanas
  3. 3

    Nájera comienza a recuperar el suministro de agua tras 12 horas de corte total
  4. 4

    «Cuando empecé barríamos siempre un suelo blanco»
  5. 5 Susto y un atendido en un conato de incendio en la pastelería Garpesa
  6. 6

    La salida, recorrido, perfil... descubre todos los detalles del paso de La Vuelta por La Rioja
  7. 7

    Domingo de fiesta y ciclismo por La Rioja
  8. 8 Ciclistas por la carretera, cambios de ropa en los coches... las estampas que deja La Vuelta
  9. 9

    Veinte horas en Urgencias
  10. 10 La pasarela entre Gonzalo de Berceo y Fuenmayor, abierta desde este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un invierno sin nieve y llueve en agosto

Un invierno sin nieve y llueve en agosto