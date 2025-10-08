LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Eduardo Guerra (Sociedad Deportiva Logroñés), Juan Bernabé (Club Baloncesto Clavijo), Antonio Moreno (Rioja Atletismo y Federación Riojana) y Gonzalo Espinosa (Yagüe Club de Fútbol).
Homenaje a Eduardo Guerra, Juan Bernabé, Antonio Moreno y Gonzalo Espinosa en los Galardones Logroño Deporte

Esta edición cuenta con cinco categorías: Deporte y Trayectoria personal, Deporte y Ciudad, Deporte e Integración, Deporte y Salud, y Galardón Honorífico

L.R.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:34

Logroño Deporte ha hecho públicos sus Galardones para este 2025 que en esta ocasión incluyen cinco categorías, con la novedad de 'Deporte y Salud' y que se entregarán el próximo 23 de octubre en una gala que se celebrará en el Centro de la Cultura del Rioja.

Esta edición cuenta con 5 categorías: Deporte y Trayectoria personal, Deporte y Ciudad, Deporte e Integración, Deporte y Salud, y Galardón Honorífico.

Los galardonados son Rosa Hidalgo, Club Deportivo Maristas Logroño, Relevo paralímpico La Rioja, Gerardo García León, y en la categoría de Honorífico, a los fallecidos Eduardo Guerra (Sociedad Deportiva Logroñés), Juan Bernabé (Club Baloncesto Clavijo), Antonio Moreno (Rioja Atletismo y Federación Riojana) y Gonzalo Espinosa (Yagüe Club de Fútbol).

En el apartado Deporte y trayectoria personal el premio ha recaído en Rosa Hidalgo, entrenadora nacional de Gimnasia Rítmica, además de técnico de las gimnastas de las Escuelas del Club Gimnasia Logroño en los Juegos Deportivos de La Rioja en varias ediciones.

En la categoría de Deporte y Ciudad, se ha otorgado al Club Deportivo Maristas Logroño, un club sin ánimo de lucro que cuenta con 815 deportistas y en la presente temporada cuenta con cinco equipos en categoría nacional.

Por su parte, el galardón en la categoría Deporte e Integración ha recaído en Relevo Paralímpico La Rioja, un proyecto del Comité Paralímpico Español que se realiza a nivel autonómico en La Rioja desde mayo de 2023.

En cuanto a Deporte y Salud, el galardón ha sido para Gerardo García León por su proyecto 'Reminiscencia talleres de Fútbol', donde participan personas que padecen la enfermedad de Alzheimer.

