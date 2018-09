Europa recupera la Ryder Cup

El equipo europeo reconquistó la Ryder Cup, la competición bienal entre Estados Unidos y Europa, que se ha disputado este fin de semana en Le Golf National, a las afueras de París, con un apabullante resultado final de 17,5 a 10,5. Los europeos recuperan el preciado trofeo que le habían arrebatado los estadounidenses en la edición anterior, en Minnesota, y se apuntan un nuevo éxito para un total de nueve victorias en los últimos doce duelos.

El equipo europeo empezó la última sesión de partidos individuales con una ventaja de cuatro puntos y se aliaron con el viento para contener la embestida inicial del equipo estadounidense y anotarse uno de los mejores resultados de las últimas ediciones.

Cuando salía el sol en la costa este de Estados Unidos, varios millones de espectadores comenzaban el día con el empate del inglés Paul Casey contra Brooks Koepka, y la victoria del danés Thornbjorn Olesen ante Jordan Spieth (5-4), y al poco el legendario Tiger Woods caía derrotado por el joven español Jon Rahm.

LAS FRASES Jon Rahm Golfista «He vuelto a jugar como juega Jon Rahm y me he asegurado de controlar las emociones. Creo que he estado bastante equilibrado todo el día. He jugado contra el golfista que asusta más (Woods), el mejor de la historia. No puedo estar más contento por haber ayudado al equipo». Sergio García Golfista «Creo que muchos pensaron que la Ryder Cup estaba resuelta antes de jugarla y me temo que desafortunadamente se ha encontrado con el equipo equivocado. No lloro normalmente, pero no me he podido contener. Qué semana. Ha sido un año duro, pero he luchado mucho».