El Villegas, campeón del torneo Ciudad de Logroño

Fin de fiesta en el Torneo Ciudad de Logroño con el Villegas como campeón en un triangular que se decidió en el último partido. Competitividad del máximo nivel en el Mundial'82. En el primer partido de la tarde, la Real Sociedad se impuso al Berceo con un juego muy superior (1-0). Un error de coordinación en la defensa del Berceo fue aprovechado por Telmo Gorostizaga que firmó el tanto de la victoria 'txuri urdin'.

El segundo encuentro, que disputaron Villegas y Real Sociedad se saldó con victoria para los 'tigres' (2-0). El Villegas comenzó fallón pero llevando la voz cantante frente a una Real Sociedad más tímida que en el partido frente al Berceo. Dos contrataques le dieron la victoria, el primero llegó tras una gran transición que culminó David Recio, mejor jugador del torneo, luego de un pase al espacio de Javier Urraca. Algo parecido fue el segundo que se generó gracias a una gran contra del equipo de Julio Segura que inició Galán combinando con David Recio que sirvió en bandeja al primer toque para que el killer Yerai Barruetabeña rematara la faena.

En el último partido de la tarde el Berceo supo combatir a un Villegas que se jugaba el título. Los anfitriones mostraron una cara muy diferente a la del primer partido y consiguieron llevarse un empate (1-1) frente a un Villegas que bajó el nivel mostrado en el duelo anterior. Daniel García fue el encargado de abrir el marcador y empataría Yerai Barruetabeña en los instantes finales, para proclamar campeón al conjunto rojillo.