Dani pougna por un balón aéreo con un jugador del Sanse. Sonia Tercero
Fútbol

El Varea se despide de la Copa

El Sanse remonta la eliminatoria en el segundo tiempo, en el que fue superior, y acaba con el sueño logroñés de jugar el torneo del K.O.

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:58

Se acabó. El Varea, que mantuvo durante muchos minutos la ilusión por seguir adelante en la Copa Federación con el reto de jugar la Copa ... del Rey, se despidió de la misma cuando acariciaba la prórroga. Ubis adelantó a los riojanos desde el punto de penalti, pero tras el descanso el Sanse ajustó su formación, fue superior a su adversario y sentenció la eliminatoria con un segundo gol en el tiempo añadido.

