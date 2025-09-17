El Varea se despide de la Copa

Se acabó. El Varea, que mantuvo durante muchos minutos la ilusión por seguir adelante en la Copa Federación con el reto de jugar la Copa ... del Rey, se despidió de la misma cuando acariciaba la prórroga. Ubis adelantó a los riojanos desde el punto de penalti, pero tras el descanso el Sanse ajustó su formación, fue superior a su adversario y sentenció la eliminatoria con un segundo gol en el tiempo añadido.

Varea Pinillos, Londoño, Rodri, Manero, Sani, Juanjo (Sergio Díaz, 85), Willy (Yoel, 85), Asier (Sergio, 62), Adri, Saúl (Gholam, 78), Ubis (Mario Salazar, 46) 1 - 2 Sanse Alguacil, Aarón (Olivares, 46), Llopis, Marvin, Iván García (Ocaña, 46), Jacobo, Robles, Gonzalo (Mario, 46), Varo (Fer Harta, 73), Garci y Vander. Árbitro: Gómez Carral. Amonestó a Juanjo, Sergio Fernández, Willy, Manero, Adrián y al visitante Marvin.

Goles: 1-0, m. 12. Ubis, de penalti; 1-1, 76; 1-2, m., 90. Mario,

Incidencias: Municipal de Varea. Buena entrada. Segunda ronda de la fase nacional de Copa Federación.

El Varea se estrenó en este segundo partido de la fase nacional de Copa Federación apoyado en el guion que hubiera dado por bueno antes de saltar el césped. No se había cumplido el primer cuarto de hora cuando Eduardo Ubis superaba a Alguacil desde los once metros. El veterano delantero riojano aprovechó una mano dentro del área madrileña para ajustar el balón al palo izquierdo y permitir que su equipo diera un paso enorme hacia la siguiente ronda.

El Varea se había asentado sobre el césped con rapidez y no dio opción al cuadro madrileño,incapaz de trasladar al verde la superioridad que marca su categoría. Juanjo y Willy cimentaban a los locales en la medular mientras que su sistema de contención frenaba las escasas acometidas madrileñas. Garci y Jacobo buscaban profundidad por sus bandas, pero sin éxito. Y cuando lograban llevar el balón al área no encontraban rematador. Delgado y Varo llegaron a conectar en dos ocasiones. El primero mandó el balón a la izquierda de Pinillos y el segundo se encontró con su pierna derecha. El Varea no sufría.

Edu Ubis dejó su puesto en el descanso a Mario Salazar, mientras que el Sanse aprovechó para dar entrada a tres jugadores, cambiando los laterales, en busca de dotar al partido de otro ritmo. Lo consiguió porque logró jugar en campo riojano. Llegaba al área e incluso generaba ocasiones, pero sin remates claros, lo que permitía a Pinillos vivir con cierta calma esos siempre temidos primeros minutos tras la reanudación. Ahora bien, el Varea necesitaba dar un paso adelante y defender más lejos de su portería.

Apenas pasaba nada sobre el césped, salvo la posesión visitante, hasta la incorporación de Fer Harta. Faltaban veinte minutos. Primero, el 9 madrileño estrelló el balón en el larguero y poco después aprovechó la posición adelantada de Pinillos para golpear desde la medular y superar al portero local. Empate por la vía más inesperada, aunque no era la primera vez que los madrileños apelaban a la suerte desde la lejanía.

Arriesgar o fiarlo todo a la prórroga o los penaltis. Era la decisión a tomar. El Sanse mantuvo su tono más ofensivo mientras que al Varea le costaba salir de su campo. No le dio tiempo a nada. Un acción a balón parado cuando el partido ya había entrado en el tiempo añadido sentenció a los riojanos. Mario aprovechó un rechace a la salida de un saque de esquina para marcar y cerrar el partido y la eliminatoria.