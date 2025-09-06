Yagüe y Balsamaiso estrenan la temporada con el Calahorra como favorito
El primer partido del día se disputará a las 16.30 horas en el barrio logroñés de Yagüe
Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:41
Vuelve el fútbol de Tercera a los campos de La Rioja este fin de semana y lo hace de manera escalonada. Esta misma tarde, ... el balón rodará en El Salvador y en La Estrella para abrir la temporada en el grupo XVI. El plato fuerte llegará mañana con vistosos encuentros entre los que destaca el choque en La Planilla contra el Villegas.
El primer partido del día se disputará a las 16.30 horas en el barrio logroñés de Yagüe. El equipo de la barriada quiere mantener las buenas sensaciones de la pasada temporada en la que se convirtió en una de las sorpresas con una primera victoria aprovechando su debut como local ante un Autol que pugna por la permanencia en la categoría.
Unas horas más tarde, en La Estrella, el Balsamaiso cogerá el testigo a las 19.00 horas con su derbi capitalino ante el Berceo. Se prevé un partido igualado y muy intenso entre dos equipos que aspiran alto gracias a su ambicioso proyecto. El resto de partidos se disputarán el domingo. Tres por la mañana y el resto por la tarde.
El primero del día será en Lardero, que vuelve a la categoría de la mano del San Marcial. Los cigüeños recibirán a un Pradejón que también acaba de ascender en la categoría. El Villegas, por su parte, tendrá el complicado reto de debutar en el Grupo XVI tras su paso por Preferente ante el gran favorito el ascenso, un Calahorra que no quiere perdonar ni un partido.
