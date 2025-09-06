LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Encuentro entre Yagüe y UD Logroñés B en Valdegastea. SONIA TERCERO
Tercera Federación

Yagüe y Balsamaiso estrenan la temporada con el Calahorra como favorito

El primer partido del día se disputará a las 16.30 horas en el barrio logroñés de Yagüe

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:41

Vuelve el fútbol de Tercera a los campos de La Rioja este fin de semana y lo hace de manera escalonada. Esta misma tarde, ... el balón rodará en El Salvador y en La Estrella para abrir la temporada en el grupo XVI. El plato fuerte llegará mañana con vistosos encuentros entre los que destaca el choque en La Planilla contra el Villegas.

