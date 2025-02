El Vianés quiere extender su buen momento con una victoria en El Salvador

Aunque parezca mentira, ni Náxara ni UD Logroñés B, los favoritos al ascenso a Segunda Federación, son los equipos que mejor dinámica arrastran a ... la jornada 23. No hay que mirar a la zona noble de la tabla para encontrarla, sino a los de abajo. Y es que el Vianés está trabajando en silencio sumando importantes puntos para alejarse del descenso, amasando la mejor racha de resultado del grupo XVI de la categoría. No ha perdido en lo que va de año y eso nadie más lo puede decir en la comunidad.

El Vianés lleva varias temporadas debatiéndose entre Regional y Tercera pero esta temporada parecen haber dado con la tecla. Al menos ante sus rivales directos por la salvación. Así lo demuestran sus últimas victorias ante River Ebro (2-0), Tedeón (3-0), Autol (1-0) o el Haro Deportivo; siendo capaz de plantar cara también a equipos como La Calzada (1-0). Esta tarde, a las 18.30 horas, les tocará visitar el difícil campo de El Salvador.

El Yagüe, por su parte, no llega en su mejor momento de la temporada. Sin embargo, el colchón de puntos de jornadas atrás ha permitido que los de la barriada capitalina lleguen a este fin de semana en la décima posición con 25 puntos. En cuanto al Vianés, llega como decimotercero, con 22 puntos en su casillero.

El encuentro entre Yagüe y Vianés no será el único de la jornada ya que esta tarde también se resolverá el partido entre el Calahorra B y el Berceo. El octavo se enfrenta al noveno aunque la igualdad parece no ser tanta al echar un vistazo a sus últimos resultados. Y es que, pese a que el filial rojillo suma un punto más que los berceístas, son éstos últimos los que llegan con una tendencia al alza. Los de Álvaro Ruiz Olalde han amasado diez de los doce últimos puntos en juego mientras que los calagurritanos no saben lo que es ganar este año. Además, llegan de sumar un escaso punto ante el colista, al no pasar del empate con el Casalarreina en El Soto.