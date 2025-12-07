LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tercera Federación

El Varea visita la casa del Agoncillo y el Promesas el Oion Arena

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:22

Comenta

Después de que Villegas y La Calzada abrieran ayer la decimotercera jornada, otros diez equipos de la Tercera riojana se vestirán de corto esta mañana para disputar sus respectivos partidos. Además, todos esos choques se resolverán a las 12.00 horas.

El Agoncillo tendrá el complicado reto de recibir en el San Roque al actual líder de la categoría, el Varea; mientras que la Oyonesa hará lo propio en el Oion Arena al medirse a una UD Logroñés B que, como segunda, no puede errar si no quiere que los del barrio logroñés se les escapen. Además, el San Marcial, el Arnedo y el Berceo se enfrentarán al Calahorra, Comillas y Pradejón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a dos trabajadores de un centro de autismo de Logroño por agresiones a una usuaria hipervulnerable
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3

    La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes
  4. 4 «Parece que llevamos a nuestros hijos a la cárcel», dice el padre de la usuaria agredida en el centro de autismo
  5. 5 Logroño no termina de encenderse en Navidad
  6. 6

    Masiva afluencia a las Ferias de la Concepción de Santo Domingo
  7. 7 Ratas en las calles, la caza del jabalí y las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  8. 8

    Nieve para jugar en Valdezcaray, pero todavía sin esquiar
  9. 9

    A Zabala se le pone cara de favorito
  10. 10

    La SD Logroñés se libera ante el Ebro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Varea visita la casa del Agoncillo y el Promesas el Oion Arena