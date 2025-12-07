El Varea visita la casa del Agoncillo y el Promesas el Oion Arena

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:22 Comenta Compartir

Después de que Villegas y La Calzada abrieran ayer la decimotercera jornada, otros diez equipos de la Tercera riojana se vestirán de corto esta mañana para disputar sus respectivos partidos. Además, todos esos choques se resolverán a las 12.00 horas.

El Agoncillo tendrá el complicado reto de recibir en el San Roque al actual líder de la categoría, el Varea; mientras que la Oyonesa hará lo propio en el Oion Arena al medirse a una UD Logroñés B que, como segunda, no puede errar si no quiere que los del barrio logroñés se les escapen. Además, el San Marcial, el Arnedo y el Berceo se enfrentarán al Calahorra, Comillas y Pradejón.