La igualdad sobre el verde se traslada al marcador de Varea

No se vieron goles en el marcador en el debut liguero de Varea y UD Logroñés B, dos de los nombres propios de la ... categoría riojana, en el Ángel Aguado. El marcador (0-0) reflejó fielmente lo visto sobre el verde en un partido marcado por la intensidad, el juego entrecortado y las escasas ocasiones claras que dieron el reparto de puntos.

VAREA Pinillos, Londoño, Sergio, Juanjo (Manero, 82), Adrián, Saúl (Asier, 66), Guille Cabrera, Rodrigo, Yoel (Tamayo, 46), Mario (Billal, 56) y Dani García. 0 - 0 UD LOGROÑÉS B Jorge Tejada, Iñaki, Eder, Ángel (César, 65), Cayetano (Ángel, 75), Rafa (Raúl , 65), David, Imanol (Santolaya, 40), Latif, Nesta (Pablo, 75) y Aieko.

El filial blanquirrojo arrancó con ese hambre tan propia de la juventud colgando varios balones al área en busca de la puntería de sus delanteros, sobre todo de David González y Nesta. Sin embargo, la experiencia de los de Adrián Gallego dio la primera estocada con un disparo entre los tres palos de Yoel. El jugador del barrio logroñés se plantó ante la defensa blanquirroja y probó fortuna con un disparo dentro del área a las manos de Jorge Tejada. Poco después, Sergio rozó el gol con un potente cabezazo tras un saque de falta, que se marchó alto cuando la grada ya lo cantaba.

Respuesta inmediata

La respuesta de la UD Logroñés B fue inmediata. Nesta generó peligro con una jugada individual que terminó perdiéndose en línea de fondo por poco, y seguidamente llegaron dos remates consecutivos que a punto estuvieron de inaugurar el marcador, el último salvado por Pinillos en boca de gol. El intercambio de golpes mantenía la emoción, pero el exceso de faltas cortaba cualquier atisbo de continuidad en el juego.

Tras el descanso, Tamayo vio cómo la asistente le anulaba un gol por fuera de juego, evitando que el Varea se adelantara en el marcador. Las áreas se convirtieron en el escenario de intentos sin puntería: cabezazos bloqueados, disparos desviados y un ritmo cada vez más trabado.

La colegiada anuló el gol de Tamayo por fuera de juego y la UDL B estrelló un balón, que parecía ir dentro, en el palo

Adrián Gallego fue expulsado del partido al igual que Sergio, por parte de los locales, y Eder, del lado visitante, al final

La tensión acabó por estallar cuando el Varea se quedó sin su entrenador, expulsado, y acto seguido perdió a Sergio por doble amarilla. El filial blanquirrojo rozó el gol en la falta posterior cuando Imanol estrelló el balón en el palo y Latif volvió a encontrarse con Pinillos en el rechace con un disparo escorado. Con superioridad numérica, el Promesas se volcó en busca del tanto, pero en el añadido también sufrió la expulsión de Eder tras frenar en falta a Asier cuando encaraba rápidamente a puerta.

En el desenlace, el mismo Asier lanzó la falta generada y Tamayo cabeceó en el córner siguiente, pero el marcador no se movió. El pitido final confirmó el empate sin goles en un derbi donde las tarjetas superaron al fútbol.