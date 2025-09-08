LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El local Asier cae en una disputa de balón al césped del Ángel Aguado y pide falta. JUSTO RODRÍGUEZ
Tercera RFEF

La igualdad sobre el verde se traslada al marcador de Varea

El conjunto del barrio logroñés firma un empate sin goles ante la UDL B en un partido muy interrumpido y que acabó con 20 sobre el césped

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:45

No se vieron goles en el marcador en el debut liguero de Varea y UD Logroñés B, dos de los nombres propios de la ... categoría riojana, en el Ángel Aguado. El marcador (0-0) reflejó fielmente lo visto sobre el verde en un partido marcado por la intensidad, el juego entrecortado y las escasas ocasiones claras que dieron el reparto de puntos.

