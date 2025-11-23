Varea y UDL B extienden su pugna por el liderato ante dos recién ascendidos

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:01 Comenta Compartir

La derrota de ayer de la Oyonesa en su partido contra el Yagüe (0-1) imposibilitó que los alaveses durmieran como los nuevos líderes de la Tercera riojana. De esta manera, el domingo arranca igual que comenzó el sábado: con el Varea en la primera posición y la UD Logroñés B pisándole los talones como segundo en la tabla a tan solo un punto. Hoy ambos se medirán a dos de los recién ascendidos de Preferente, Villegas y Pradejón respectivamente, en el Ángel Aguado y en la Ciudad Deportiva blanquirroja.

Oier, Loza, Pablo (Iñaki, 65), Marcos, Rubén (Arnáez, 65), Mario (Peio, 11), Medrano (Rubén Pérez, 65), Josito, Sergio Cordovín (Diego, 76), Miguel y Diego. OYONESA 0 - YAGÜE 1 Christian, Sergio, Edu Castro (José, 32), Riaño (Miguel, 71), Vitorica, Chemi, Alonso, Martín, Alejandro, Mario (Mateo, 46; Ousmane, 85) y Oumar (Lián, 85).

El conjunto del barrio logroñés llega al choque de esta mañana tras frenar su racha de victorias con un empate en La Planilla contra el Calahorra (1-1). El Promesas, por su parte, hizo exactamente lo contrario: volvió a la senda del triunfo con el Anguiano (0-2) después de haber encadenado dos jornadas de tablas.

Uno de los que buscará aprovechar el tropiezo de la Oyonesa será el Arnedo. Como cuarto en la clasificación intentará rascar más de un punto en su partido de esta tarde ante el Vianés para pasar a formar parte del podio de la categoría. Mientras que los navarros tendrán el difícil reto de visitar Sendero e intentar plantar cara a uno de los equipos que más en forma está de la categoría con el objetivo de alejarse lo máximo posible de la zona de peligro.

En ella se encuentra el Comillas. Los logroñeses marcan los puestos de descenso con 8 puntos en su casillero y esta tarde visitarán el Ángel de Vicente del un San Marcial que pese a su reciente debut en la categoría se coloca a cuatro puntos de la parte roja de la clasificación. En el farolillo rojo se encuentra el Balsamaiso, como el único equipo que no conoce lo que es ganar esta temporada. Viene de perder tres semanas consecutivas y hoy se enfrenta al Agoncillo en La Estrella.